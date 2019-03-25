AK Parti'nin Muş Mitingi

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Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu

Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim