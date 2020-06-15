AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 'Sultan Ahmet Camisi'ni müze yapalım' gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 'Sultan Ahmet Camisi'ni müze yapalım' gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözlerine yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, "Karşı tarafın bir hatası olsun da bu hata üzerinden hemen siyaset yapalım' diye düşünmüyoruz, bekliyoruz. Bunlar siyaseti zehirleyen şeyler. Hepimiz için toksik alan oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"Acaba düzeltirler mi, partilerinden bir açıklama gelir mi" diye beklediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türk siyaset hayatında çok konuşulur. Bu konularda sabıkalı bir siyasi parti geçmişte, pek çok belgeyle pek çok araştırmacının ortaya koyduğu gibi bu konuda ciddi sabıkaları ve kötülükleri olan bir tarihin parçası. Tam diyorsunuz ki biraz daha demokratik dil kullanmaya başladılar herhalde hassas davranacaklar, bir bakıyorsunuz içlerindeki Bekçi Murtaza birden bire ortaya çıkıveriyor. 'Sultan Ahmet'i müze yapalım' gibisinden bir yaklaşım, doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar gördüğümüz en İslamafobik yaklaşımdır."

Bir kişinin kendi ülkesindeki bir mabedin varlığından, oradan ibadet edilmesinin, onun küresel mirasın bir parçası olmasıyla zıt olduğunu da düşünmesinin bir entellektüel yetersizlik olduğunu vurgulayan Çelik, "Onun mabet olarak hayatına devam etmesi, bu şekilde içinde ibadet edilen bir yapının olması onun küresel mirasın bir parçası olması konusunda bir eksiklik oluşturmaz ama tam tersine bu ikisini birbirine zıt gören bir yaklaşım söz konusu oluyor." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha sonra aynı milletvekilinin yaptığı açıklamanın Türk siyasi hayatına en büyük bedelleri ödetmiş bir çarpıklığın halen devam ettiğini gösteriyor. O milletvekili tutuyor, bütün bu açıklamasını Türkiye'nin laik devlet olması ilkesine bağlıyor. Laiklik bir özgürlük mekanizmasıdır. AK Parti olarak biz laik devlet mekanizmasını güçlü bir şekilde savunuyoruz ama şu konuya da sürekli dikkat çektik. Laikliği esas mecrasından çıkararak, bir baskıcı ideoloji haline dönüştüren ve laikçilik olarak toplumu din, inanç ve fikir hürriyeti üzerinde baskı kuran bir geçmiş yaşadık. Laikçilik, aslında laikliği sabote eden, onu yok etmeye çalışan bir anlayış ortaya çıkardı.

Türkiye, bu laikçilikten kurtularak, demokrasiyi ve laikliği baskı altına alan, Türkiye'deki hak ve hürriyet düzenini baskı altına alan bu tekçi ideoloji dediğimiz laikçilikten kurtularak, laiklik meselesini daha dengeli bir hale getirdi. Bu demokrasi mücadelesini vererek. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi, laik devlet ilkesinin de bir özgürlük prensibi olarak yerli yerine oturtulmasıyla mümkün olabilmiştir. Şimdi bakıyorsunuz eski laikçi anlayış yine bulunduğu yerden kafasını uzatıyor, Sultan Ahmet'i müze yapmakla Türkiye'nin laik devlet olması arasında bir bağlantı kuran zihniyet çarpıklığı, o baskıcı anlayış yeniden geliyor. Bu Türk siyasi hayatını zehirleyen en büyük toksik alanlardan biridir. Türkiye çok ağır bedeller ödemiştir."

Türkiye'deki siyasi hayatı sabote etmek için kullanılan bu zihniyetin, çok çarpık ve acı sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Ömer Çelik, bunun Türkiye'yi birtakım yabancı devletlerin operasyon alanı haline getirmeye çalışanların işine yaradığına işaret etti.

"Acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı diye kaç gündür bekliyoruz"

"Acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı, bu zihniyetin nereye gittiğini, bunun ne anlama geldiğini görecekler mi diye kaç gündür bekliyoruz." diyen Ömer Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu açıklamayı yapan milletvekili üst üste açıklama yapıyor, her yaptığı açıklamada meseleyi daha da büyük bir bataklığın içerisine çekiyor. Bunu bir kere daha kınadığımızı ifade ediyorum. Hiç kimse Sultan Ahmet'i kendi kimliğinden ayıramaz. Sultan Ahmet Camisi'nde milletimiz ibadet etmeye devam edecek. Sultan Ahmet Camisi'nin insanlığın büyük bir mirası olmasının önünde engel değildir. Bir yerde ibadet edilmesini, orasının evrensel mirasın bir odak noktası olmasından çıkması gibi düşünmek son derece çarpık bir yaklaşımdır. Biz bu geçmişte yaşandığı gibi hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bunu çarpık bir anlayışla başka bir şeye döndürmek isteyenlere, bu şekilde demokrasimizi sakatlamak isteyenlere, Türkiye'deki hak ve hürriyet düzenine sakatlamak isteyenlere, fikir ve inanç hürriyetini bu şekilde baskı altına almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Keşke bu arkadaşlarımız bu açıklamaları yaptıktan sonra bu açıklamaların nasıl İslamafobik bir içeriğe sahip olduğunu, nasıl faşist bir alana doğru kaydığını görseler ve kaç gün geçmişken bunu tashih etseler. Maalesef ne kadar beklersek bekleyelim, ısrar ve birtakım manipülasyon çabaları aynen devam ediyor."

"Bunun kadar büyük utanç verici bir cümle olabilir mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, televizyonlara sık çıkan bir profesörün "Ayasofya'nın cami kimliğine yeniden kavuşmasının AK Parti'nin Türkiye'nin kurucu liderleriyle kavgasının neticesi olduğu"na dair bir cümlesini duyduklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Bunun kadar büyük utanç verici bir cümle olabilir mi? Geçmişte alınmış siyasi kararların ebediyen dondurulması diye, hayatın dondurulması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Egemenlik hakkımızı bugün bu şekilde kullanma konusunda tartışmaların Türkiye'nin kurucu liderleriyle bir kavga olarak sunulması kadar kışkırtıcı, provokatif ve maalesef ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Egemenlik hakkımızın içerisinde olan, vatandaşımızın talebi olan, hukukun vereceği kararı beklediğimiz bir konuda bunu Türkiye'nin kurucu lideriyle kavga gibi sunulması son derece kışkırtıcı, son derece ahlak dışı bir yaklaşımdır. Meseleyi ortaya koyan kişinin, ortaya koyuş biçimindeki zeka düzeyini tartışmayalım artık ama bu kadarı ayıptır.

Milletin bir talebiyle bu şekilde kavga edilmesi, son derece makul bir tartışmanın bu noktalara getirilmeye çalışılması artık ayıptır. Her şeyi bir rejim tartışmasına her şeyi cumhuriyetle hesaplaşma tartışmasına döndürmeye çalışan zihniyet, bu memlekete çok büyük kötülükler etmiştir. Bu memleketteki en büyük kötülüklerin arkasında bu zihniyet vardır. Hiç kimsenin Türkiye'nin rejimiyle problemi yok. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Demokratik bir cumhuriyettir. Rejim meselesi değildir mesele. Çeşitli hukuki kararlar ve siyasi kararları tartışıyoruz. Baktığımız yer neresidir, milletimizin ne dediğidir. Milletimizin ne dediğine bakarken içinde hareket ettiğimiz çerçeve hukuk çerçevesidir. Dolayısıyla hukuk çerçevesinin içerisinde milletin talebini siyasi temsile dönüştürmek bizim görevimizdir. Bunu bu şekilde provokatif bir yaklaşımla böyle ahlak dışı bir yere konumlandırmak son derece ayıp bir şeydir."

"9 yıldır devam eden bu sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümünü destekliyoruz"

Libya meselesini yakın bir şekilde takip ettiklerini ve konunun sürekli gündemlerinde olduğunu ifade eden Çelik, Libya'daki tek meşru aktör olan Serrac yönetiminin giderek daha çok mevzi kazandığını vurguladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri harekatı, Sirte'ye doğru ilerlediğini ve Hafter milislerinin ikmal hattını ele geçirdiğini anlatan Çelik, "9 yıldır devam eden bu sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümünü destekliyoruz. Biz Libya halkının tamamından yana olduğumuz için Birleşmiş Milletler'in de onayladığı meşru hükümetten yanayız. Birilerinin iddia ettiği gibi, Fransa'da veya başka yerlerde birtakım yorumlar çıkıyor, ne kimsenin petrolünde ne kimsenin zenginliğinde gözümüz var." şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, "Bir CHP Grup Başkanvekili çıktı, Serrac'ı 'cihadist', Hafter'i makul ve seküler biri olarak nitelendirdi. Dünyada Hafter'i seküler birisi olarak görecek tek kişi herhalde CHP Grup Başkanvekilidir veya Serrac'ı 'cihadist' olarak görecek tek kişi budur. Kaç gündür söylüyorum. Grup Başkanvekillerinin kendi partilerini temsil özellikleri vardır. Nereden çıkarıyorlar? Bu konularda daha iyi çalışmaya ihtiyaçları var." değerlendirmesini yaptı.

Masum ve sivil Libyalıların tamamının kardeşleri olduğuna, tamamen Libya halkından yana olduklarına dikkati çeken Çelik, gelinen noktada Türkiye-Libya dayanışmasının gücünün görüldüğünü aktardı.

Çelik, meşru hükümetin talebi ve Birleşmiş Milletler'in kararları çerçevesinde verdikleri desteği devam ettireceklerini vurgulayarak, "Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için elzemdir. Aynı zamanda da Libya ile olan geleceğimiz açısından da elzem bir durumdur." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Libya'da ne işi var" sözünü eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Akdeniz devletiyiz. Geçmişte Libya'da ne işimiz varsa Libya ile hukukumuzu sürdürmek zorundayız. Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak zorundayız. Oradaki kardeşlerimizi başkalarının kötülük projelerinin insafına terk edemeyiz. Oradaki ilişkilerimizi Türkiye'ye düşmanlık etmek isteyenlerin insafına terk edemeyiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz. Türkiye adına ne istiyorsak, Türkiye'nin iyiliği için ne istiyorsak bu yaptıklarımızı yapmak zorundayız."

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Son Dakika

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek         
00:31
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı         
23:30
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü         
22:47
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 02:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]