AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sandıkta Yenilecekler, O Sandığa Gömülecekler"

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Sandıktan güçlü bir iradeyi çıkarmamızla birlike göreceksiniz Türkiye
'nin sandıktaki iradesini değiştirmek isteyen, Türkiye'yi istikrarı bozmak isteyen sizin iradenizi gasp etmek isteyen Türkiye'ye size rağmen içeride ve dışarıda bazı politikaları dayatmak isteyenlerin hepsi o sandıkta yenilecekler o sandığa gömülecekler." dedi.
Çelik, AK Parti'den Seyhan
Belediye Başkan Adayı gösterilen Fikret Yeni
'nin Tellidere Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, sandığı kucaklamaya çok az zamanın kaldığını belirtti.
31 Mart seçimlerine Adana
'dan şimdiye kadarki aldıkları oylardan çok daha büyük rakamlar kırarak ulaşacaklarını ifade eden Çelik, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemine geçildikten sonra ilk yerel seçimlere gidildiğini hatırlattı.
Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk yerel seçimlerin de milletin teveccühüyle vatandaşın sandığa imzasını koymasıyla en büyük başarının ortaya çıkmasıyla, Türkiye'nin önünde bundan sonra yapılacak işler için son derece verimli zamanlar, güçlü hükümet, güçlü bir toplum yapısı ve istikrarın bir kere daha teyit edilmiş olacağını söyledi.
Yerel seçimleri de başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ankara
'da güçlü bir hümüket ve Türkiye'nin her tarafında güçlü yerel yönetimlerle yeni dönemde şimdiye kadarki bütün kazanımları koruyarak yepyeni başarılara hep beraber koşucağını aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonrasında görüyorsunuz Türkiye'nin yapılamaz dediklerini nasıl yaptığını. Aşılamaz denilen engelleri nasıl aştığını, önüne çıkarılan tuzakları nasıl bozduğunu hep beraber görüyoruz. Terör örgütleriyle saldırıyorlar, terör örgtleriyle yaptıkları saldırıya Fırat
Kalkanı ile Zeytin
Dalı ile cevap veriyoruz. Ülkemizin güvenliğinin korunması için vatandaşımızın hayatını tehdit eden terör örgütleriyle mücadele etmek için en güçlü iradeyi sizin ortaya koyduğunuz bu destekle birlikte koyuyoruz. Aynı şekilde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için, Türkiye'ye içeride ve dışarıda bazı politikaları kabul ettirmek için yaptıkları bir takım ekononimk saldırıları, bir takım siyasi saldırıları da sizden aldığımız güçle, sizin verdiğiniz destekle bertaraf ediyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en güçlü tablonun ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemize saldıranlara da en güçlü cevabı hep birlikte vermiş olacağız. "
15 Temmuz'daki Fetullahçı terör örgütünün saldısında darbe girişiminden beri arka arkaya bir sürü saldırıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çelik, her birini bertaraf ettiklerini söyledi.
Cumhur İttifakı ile hem Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesini sağladıklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"Bu sistem içerisined Cumhurbaşkanı
'nın bütün dünya demokrasileri içerisinde çok güçlü bir oyla iş başına gelmesinin sağlandınız. Şimdi sırada ne var? Bütün Türkiye'de, Adana'da ve Seyhan'da tekrar aynı başarıya imza atmak var. Şimdi yapmamız gereken hem içerideki bu saldırılara hem dışarıdaki saldırılara cevap vermek için önümüze sandık geliyor. Sandıktan güçlü bir iradeyi çıkarmamızla birlike göreceksiniz Türkiye'nin sandıktaki iradesini değiştirmek isteyen, Türkiye'yi istikrarı bozmak isteyen sizin iradenizi gasp etmek isteyen Türkiye'ye size rağmen içeride ve dışarıda bazı politikaları dayatmak isteyenlerin hepsi o sandıkta yenilecekler o sandığa gömülecekler."
"31 Mart'ta sandıkta cevap vereceğiz"
Türkiye'nin güneyinde, Suriye
'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda ülkemize tehdit oluşturacak, bir terör devletçiği kurmak isteyenlere Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile cevap verildiğini hatırlatan Çelik, "Ülkemize ekonomik saldırı gerçekleştirmek isteyenlere işte sizin burada yaptığınız gibi birlik, beraberlik içerisinde bu dayanışmayla cevap verdik. Şimdi içeride ve dışarıda bazı politikaları Türkiye'ye dayatmak isteyenlere, Türkiye'nin yönünü değiştirmek isteyenlere, Türkiye'nin bağımsız politikalarına ipotek koymak isteyenlere de 31 Mart'ta sandıkta cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Adana'nın ve Türkiye'nin her tarafında 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın renklerinin görüleceğini kaydetti.
Özellikle Seyhan'da Fikret Yeni'ye destek vererek Seyhan'ı büyük bir köy olmaktan kurtaran, Seyhan'ı yepyeni projelere, vizyona kovuşturan ilk adımı atmış olacaklarını belirten Çelik, Fikret Yeni'nin Seyhan için çok önemli projelerinin bulunduğunu aktardı.
Türkiye'nin her tarafına vurdukları damgayı geçmiş yıllarda Seyhan'a da vurduklarını vurgulayan Çelik, ama araya giren dönemlerin Seyhan'ın geriye gitmesine yol açtığını, şimdi yeni dönemde Seyhan ile belediyecilik hizmeti açısından yeniden buluşacaklarını, aynı güç ve azimle yollarına devam edeceklerini söyledi.
"Türkiye'nin milli çıkarlarını her yerde korumaya devam edeceğiz"
"Karşımızdaki ittifakın ne yaptığına baktığınızda, neyi gerçekleştirmek istediğine baktığınızda bunun aynı zamanda sıradan bir yerel seçim olmadığı da görülüyor" diye konuşan Çelik, sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Ne istiyorlar? Recep Tayyip Erdoğan
ülkenin başında olmasın istiyorlar. AK Parti zayıflasın istiyorlar. Cumhur İttifakı yenilsin istiyorlar. Niye, çünkü Türkiye'nin geleceği için bir vizyonları yok. Bakın geçenlerde doğu Akdeniz
'de KKTC
'nin ve Türkiye Cumhuriyeti
'nin haklarını koruyacaz, buna göz dikmeye çalışan Yunanistan
'a ve Rum kesimine müsaade etmeyeceğiz dediğimizde Yunanistan'dan ve Rum kesiminden önce cevap CHP
milletvekilinden geliyor. Orada ne işimiz var diyor. İşte ben de söylüyorum, orada ne işimiz var bu milletin çıkarları için oradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin çıkarları için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin milli çıkarlarını her yerde korumaya devam edeceğiz. Her yerde aynı güç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi büyüteceğiz, hem Türkiye'nin ekonomisini daha iyi yerlere getireceğiz hem de aynı zamanda belediyelerde vatandaşımıza çok daha güzel hizmetler sunacağız. Bunun için sizin bu birlik ve beraberliğinizi her yerde korumanıza ihtiyacımız var. Başkaları başka güçlerden medet umamabilirler, başkaları yabancı güçlere sırtlarını dayayabilirler, bazıları Türkiye Cumhureyeti ile yabancı bir devlet arasında bir problem çıktığı zaman hemen o yabancı devyetten şyana olabilirler. Onlar başka arayışların içerisinde olabilirler bizim ise tek bir şeye ihtiyacımız var sizin desteğinize ihtiyacımız var."
Çelik, 31 Mart seçimleri için ev ev dolaşılması tavsiyesinde bulundu.
"Tek yapmak istedikleri şey kaos çıkarmak, istikrarsızlık üretmek"
AK Parti ve Cumhur İttifakı kazandığı zaman dışarıda, Türkiye Cumhuriyeti'nin tökezlemesini, zayıflamasını, güçsüzleşmesini, istikrarsızlaşmasını isteyenlerin 31 Mart gecesi zaferi ilan ettiklerinde çok üzüleceğini dile getiren Çelik, "Eğer Türkiye, eğer Cumhurbaşkanımız sizin değil de onların sizine kulak verseydi her gün övgüler dizecekti. Ama onların bu ülke için hayırlı olmayan yaklaşımlarını elinin tersiyle ittiği için Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi yönetilirken sadece sizi dinlediği için onlar bu saldırıları gerçekleştiriyor. İçeride de karşımızdaki ittifakın tek bir gayesi olduğunu görüyorsunuz. Ne Seyhan ne Adana için ne Türkiye'nin herhangi bir yeri için herhangi bir vizyonları, projeleri yok. Tek yapmak istedikleri şey kaos çıkarmak, istikrarsızlık üretmek. Seyhan, bu mahallemiz, bu ittifaka bu karyımızdaki kaos ittifakına, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyenlere, kaos çıkarmak isteyenlere, Türkiye'nin geri gitmesini isteyenlere asla müsaade etmeyecek." ifadelerini kullandı.
Seçim bürosunun açılışının ardından Çelik, babası Ümit Büyükiz'i kaybeden MHP
Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.