AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin bugün Suriye'de ve bütün dünyada verdiği mücadelenin, kurtuluş mücadelesi olduğunu belirterek, "O zaman Kurtuluş Savaşı'nda durmamız gereken hal üzere durmak lazım." dedi.

Özkan, partisince Denizli'de Sosyal Hizmetler Binasında düzenlenen Babadağ 7. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyasi partiden ibaret olmadığını, şanlı tarihin günümüzdeki temsilcisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmanın, mazlumların sesine kulak vermenin ve bütün zulmün dünyayı kuşattığı bir anda "elif" gibi dik olmanın herkese nasip olmadığına işaret eden Özkan, AK Parti'nin 18 yıl boyunca ortaya koyduğu mücadelede sayısız hizmetlerinin olduğunun altını çizdi.

Özkan, sahip oldukları en önemli değerin, birlik, dirlik ve kardeşlikleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"18 yıl önce bu kutlu davanın mensuplarını sürekli böldüler. Şimdilerde yeniden bölmeye çalışıyorlar değişik hile ve desiselerle. Sözde iyi niyetle yaklaşıyoruz diyerek, sureti haktan gözükmek suretiyle bölme gayretleri var ancak biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. 18 yıl boyunca hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşlarımız oldu. Onlara Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun niyazında bulunuyoruz. Allah bakide kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyet versin ancak hayatını kaybedenlerin yanında bir de yolunu kaybedenler oldu. Allan bu kutlu davanın mensuplarını yolunu kaybedenlerden olmaktan muhafaza buyursun."

"Yeniden Türkiye olmak zorundayız"

Bir zamanlar başka partilerde olanların bugün AK Parti içinde yer aldığını dile getiren Özkan, "AK Parti Türkiye'nin partisidir. AK Parti milletin bağrından çıkmış, millete hizmeti şiar edinmiş ve davası, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada adaleti, barışı, refahı, özgürlüğü hayata geçirmek için mücadele veren bir partidir." ifadelerini kullandı.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İdlib'deki, Suriye'deki ve bütün dünyadaki verdiğimiz mücadele, bugün yeniden kurtuluş mücadelesi. Kurtuluş Savaşı'nda başardığımız ancak eğitimde, sağlıkta, diplomaside, teknolojide, üretimde, refahta eksik bıraktıklarımızı tamamlama mücadelesiyse o zaman Kurtuluş Savaşı'nda durmamız gereken hal üzere durmak lazım. Nedir o hal? Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kocatepe'de, Yemen'de, Trablus'ta 100 yıl önce kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verirken, bu milletin istiklalini ve istikbalini muhafaza eden şanlı ecdadımız cephede mücadele verirken, 'Şunu ben sevmiyorum, bununla aram iyi değil, şu şucu, bu bucu.' diye baktılar mı? Hayır. Kenetlendi, bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk ve hep birlikte Türkiye olduk. Yeniden Türkiye olmak zorundayız."

"82 milyonun kardeşliğiyle ülkemizi aydınlık yarınlara götüreceğiz"

Bu millete hizmet mücadelesini gördükçe herkesin bu harmanın taneleri olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"2023'te inşallah bu istikbal ve istiklal mücadelesinde başarıya ulaşmış, misak-ı milli sınırlarında güvenli, huzuru, barışı, devlet otoritesini temin etmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gördükleri zaman bütün Türkiye, tarihinin en yüksek oy oranıyla Cumhur İttifakına, AK Parti'ye fevc fevc koşacak. Çok daha büyük hizmetler yapmak için, ihanetin kökünü kurutmak için, bu ülkeyi teknolojide, sanayide, üretimde, refahta 2023, 2053 hedeflerine ulaştırmak için, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için biz 2023'e kadar durmadan, yorulmadan inandığımız yolda yürümek zorundayız. 2023'te öylesi bir zafer elde edeceğiz ki öylesi bir netice alacağız ki, bütün dünya, aynen Gazi Mustafa Kemal'in o 'Gençliğe Hitabesi'nde olduğu gibi dahili ve harici bedhahlar, ihanet odakları, terör örgütleri, Türkiye düşmanları şuna inanacaklar. Şu anda inanmıyorlar. Ezanı Muhammedi'nin susturulamayacağını, bayrağımızın indirilemeyeceğini, vatanımızın bölünmeyeceğini ve devletimizin yıkılmayacağını 72 düvele göstereceğiz ve ondan sonra iktidarı değil sadece muhalefetiyle sivil toplumuyla bütün 82 milyonun kardeşliğiyle beraber milli ve yerli siyasette ülkemizi aydınlık yarınlara götüreceğiz."

Eski AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel'in divan başkanlığını yaptığı kongreye, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Muğla milletvekili ve AK Parti Denizli İl Koordinatörü Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, belediye ve ilçe başkanlarıyla partililer katıldı.

Babadağ'da tek adayla girilen kongrede, mevcut ilçe başkan Suat Kaçamaz, yeniden ilçe başkanı oldu.