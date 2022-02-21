AK PARTİLİ SÜREKLİ: İZMİR'İN ANKARA'DA BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOKTUR - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesindeki Buca-Otogar Viyadük ve Tünel Projesi ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da ve Cumhurbaşkanımızın imzası için önünde bekleyen hiçbir projesi yoktur. Kendilerinin takip etmesi gereken konular bize intikal ettiğinde gerekeni yapıyoruz" dedi.

Buca ilçesindeki Onat ve Adnan Menderes Caddesi'ni Yeşildere ve Bornova Otogar Kavşağı'na bağlayacak bağlantı yolu ve viyadüklerle ilgili bir basın açıklaması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan Buca Metrosu temel atma töreniyle ilgili eleştirilerde bulundu. Metro projesine hükümet olarak destek verdiklerini ve yatırım programına alınması ile ilgili taleplere yanıt verdiklerini anlatan Sürekli, "Proje inşallah zamanında bitirilir de Hatay Metrosu'na benzemez. Bu projenin İzmir için önemini biliyoruz. Ancak temel atma törenini açılış törenine dönüştürmelerini bir türlü kabul edemiyoruz. Açılış gibi bir algı oluşturulmamalıydı. İhalesini 529 milyon lira fazla fiyat veren ikinci firmaya verdiler. Burada 529 milyon liralık bir zarar var. Kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadı. Bunun takipçisiyiz. Projeye gölge düşmüştür. Hatay'daki esnafın 10 yıllık çilesini biliyorsunuz. Bu proje de zamanında bitmezse, kullanılan 460 milyon Euro kredinin geri dönüşü başlayacak. Belediyeye büyük finans yükü doğuracak" ifadelerini kullandı.

'ORTADA BİR YATIRIM YOK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son günlerde finansmanda ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu açıklamaya başladığını söyleyen Sürekli, kötü yönetimden kaynaklanan finans sıkıntısı yaşandığını öne sürerek, "Zaman zaman maaşların geciktirildiğini, yüzlerce gayrimenkulun satıldığını biliyoruz. Öte yandan Seferihisar'daki satış furyası devam ediyor. Başkan Seferihisar'da belediye başkanlığını bıraktığında Seferihisar Belediyesi'nin 140 milyon lira borcu vardı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda yaklaşık 30-35 milyon liralık harcama yaptığını ifade eden Sürekli, "50 milyara yakın kaynak kullanıldı. Ortada ne var? Bunların her işi bir bilmece. Bu paralar nereye gidiyor belli değil. Ortada bir yatırım yok. Buca Onat Caddesi ve Adnan Menderes'i Yeşildere'ye bağlayan proje 2015'de gündeme gelmişti. 2017'de ihalesi yapıldı. İki firmaya ihale edildi. 7.4 kilometre bağlantı yolu, 2.5 kilometrelik iki tüp tünel ve viyadükler yapılacaktı. 2019'da firmaların hakedişleri ödenmediğinden sözleşme feshedildi. İş yarım kaldı. Başkan göreve geldikten sonra en kısa zamanda ihaleyi yapacaklarını açıkladı. Proje olduğu yerde duruyor" açıklamalarında bulundu.

'İZMİR'İN KUZEYİ ŞAHLANDI'

Buca'daki bağlantı yolu projesiyle ilgili 6 ay önce, 25 firmanın katılımıyla bir ihale yapıldığını ifade eden Sürekli, "Bu ihaleyle ilgili ses seda yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yapılan sadece 50 metrelik bir tüp geçit. 2.5 kilometrelik tüplerden 50 metresi yapıldı. Çevre halkının anlattığına göre akmalar oluyor, vidanjörlerle su tahliyesi yapılıyor. Yani yapılanlar da işlevsiz hale gelmiş durumda" dedi. AK Parti hükümetinin İzmir'de yürüttüğü ve yatırıma aldığı projelerle ilgili örnekler veren Sürekli şunları söyledi: "Konak Tüneli'ne tüm engellemelere rağmen 2012'de başladık ve tüneli 2015'de bitirdik. 2.3 kilometrelik 847 milyon lira maliyetli iki şeritli çift tüp tünelden oluşuyor. Bu tünel trafiği de rahatlatmış durumda. Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık. 2015'de temelini attık. 2018'de açılışını yaptık. 1.2 milyara mal oldu. 8.1 kilometre uzunluktan ibaret mükemmel bir proje. Kuzey Ege Otoyolu için de Buruncuk Tünelleri'ni 22 ayda tamamladık. Biz bunları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'de hizmete aldığı 1 metrelik tüneli yoktur. Merkezi hükümet sadece tünelleri yapmakla yetinmedi. İzmir- İstanbul Otoyolu İzmir'i cazibe merkezi haline getirmiştir. İzmir'de gayrimenkul fiyatları bu projeyle beraber arttı. 56 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nu iki buçuk yılda tamamladık. İzmir'in kuzeyi şahlandı. İzmir'de AK Parti'nin metroyla ilgili yaptıkları konusunda bir algı oluşturulmak isteniyor. İzmir'e İzmir Banliyö Sistemi'ni (İZBAN) kim getirdi? İZBAN'ın hatlarını kim döşedi? 136 kilometrelik hattı yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece durakları yapacaktı. Bir kısmını yapabildiler."

'HER KONUDA GEREKEN DESTEK VERİLİYOR'

Merkezi hükümetin İzmir'e tüneller, otoyollar ve İZBAN çerçevesinde cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptığını söyleyen Sürekli, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. Buca Metrosu'yla ilgili taleplerin anında yerine getirildiğini kaydeden Sürekli, "Çiğli Tramvayı'nın yatırım programına alınmasını sağladık. Yeşillik Caddesi'ndeki hattın karayollarından Büyükşehir'e devrini anında yaptık. Kronik sorun olan Özkanlar Pazar Yeri konusunu çözdük. Dikili- Çandarlı Karayolu için gerekeni yaptık. Buca Cezaevi'nde belediyenin talebi üzerine gereken destek verildi. Her konuda gereğini yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da ve Cumhurbaşkanımızın imzası için önünde bekleyen hiçbir projesi yoktur. Kendilerinin takip etmesi gereken konular bize intikal ettiğinde gerekeni yapıyoruz. Mezarlık alanların Milli Emlak'tan tahsisini talep ettiler. 5 alandan ikisinde imkansızlık var. Eğer bunu takip etmezseniz proje bekler. Cumhurbaşkanımızda değil Milli Emlak'ta bekliyor. Biz devreye girdik, 3 mezarlık alanın tahsisi ivedilikle yapıldı. İkisi tarım alanı olduğu için mümkün olmadığı bildirildi. İşler takip ister. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde bekleyen bir projesi yoktur. Diğer konuları takip etmeyeceklerse, mazaret üreteceklerse bize getirsinler. Algı yaratmasınlar."

'ÜVEY EVLAT AÇIKLAMASI ALGI OPERASYONUNUN PARÇASIDIR'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'üvey evlat' açıklaması hakkında, "Yaz sonunda cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının açılışını yapacağız. Şehir hastanesini açıyoruz. En geç yaz sonu belki de ondan önce açılacak. Devasa projeleri saydık. Üvey evlat konusu yok. Merkezi hükümetin direkt veya dolaylı yaptıkları ortada. Bu konuşma algı operasyonunun bir parçasıdır" dedi. İzmir'deki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de konuşan Sürekli, "Uzundere'de bir oyalamaya geçtiler. Kentsel dönüşüm konusunda 'hükümet yapsın' dediler. Şimdi etap etap yapacağız diyorlar. Hala biz sözümüzdeyiz. Uzundere'deki dönüşümü bize devretsinler. Kentsel dönüşümde algı operasyonu ve oyalama taktiği yapıyorlar. İzmir'in dönüşümüyle ilgili önemli bir adım göremiyoruz. Bizden bir şey talep etmiyorlar. Talep etmiyorlar çünkü anında yaparız. Siyasi puan kazandırmak istemiyorlar. Biz puanında değiliz. İzmirliye hizmet etmek istiyoruz. Depremzedelerde az hasarlıların sorunlarını hızlı şekilde çözebilirdik. Yanaşmıyorlar. Yeşildere-Konak sınırlarında 500 konutluk pilot projeyi uygulamaya alacağız" diye konuştu.