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Akaryakıta 3. gün üst üste indirim! İşte tabeladaki son durum - Son Dakika
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Akaryakıta 3. gün üst üste indirim! İşte tabeladaki son durum

Petrol fiyatlarının son 5 ayın en dip seviyesinde seyretmesiyle akaryakıta peş peşe indirim geldi. 3 gün üst üste gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33 lira seviyesine, motorinin litresi ise 36 lira seviyesine geriledi.

09.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:40
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Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, daha sonra sert bir düşüş yaşadı. 74 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları son 5 ayın en dip seviyelerinde işlem görüyor. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe indirimler geldi. Seri indirimlerin ardından benzinin litresi 33 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 36 lira seviyelerine geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARINA 3 GÜN ÜST ÜSTE İNDİRİM

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorinde 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir fiyat düşüşü oldu. Bugün ise benzinin litresine 1 lira 65 kuruş indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da 32 lira 96 kuruşa, Ankara'da 33 lira 66 kuruşa, İzmir'de ise 33 lira 78 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de 36 lira 29 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıta 3. gün üst üste indirim! İşte tabeladaki son durum
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Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıta 3. gün üst üste indirim! İşte tabeladaki son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta 3. gün üst üste indirim! İşte tabeladaki son durum - Son Dakika
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