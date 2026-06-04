Akasya 12'nci yılında gastronomiyi sürdürülebilir yaşamın merkezine taşıyor - Son Dakika
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Akasya 12'nci yılında gastronomiyi sürdürülebilir yaşamın merkezine taşıyor

Akasya 12\'nci yılında gastronomiyi sürdürülebilir yaşamın merkezine taşıyor
04.06.2026 12:54
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Şehir yaşamının sosyal ritmini gastronomi üzerinden yeniden yorumlayan Akasya, 12'nci yılını yıldızlı şeflerden yerel üreticilere uzanan özel bir deneyimle kutlamaya hazırlanıyor.

Akkök Holding iştiraki Akiş GYO bünyesinde yer alan Akasya, 12'nci yaşını gastronomiyi kültür, paylaşım ve sürdürülebilir yaşam yaklaşımıyla buluşturan özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Akasya'da Tadı Damağında’ deneyimi, yıldızlı şeflerden artizan üreticilere, Ege mutfak kültüründen iyi yaşam odaklı markalara uzanan zengin içeriğiyle ziyaretçilerini gastronomi etrafında şekillenen farklı bir deneyime davet edecek.

‘Akasya'da Tadı Damağında’ öncesinde düzenlenen basın kahvaltısında etkinliğin içeriği, gastronomiye yaklaşımı ve sürdürülebilir yaşam odağında kurgulanan deneyim alanlarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Akasya 12'nci yılında gastronomiyi sürdürülebilir yaşamın merkezine taşıyor
Didem Hiçyorulmazlar - Levent Çanakçılı

“Akasya’nın 12’nci yılında gastronomiyi merkeze alıyoruz”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, Akasya’nın 12’nci yılında gastronominin günümüzde yeme içme deneyiminin ötesine geçtiğine dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün, Ege esintileriyle büyük bir özenle hazırlanmış çok keyifli bir atmosferde buluştuk.

Akasya’yı açtığımız günden bu yana kültür, sanat ve yaşam odaklı birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bu yıl ise bizim için ayrıca özel bir anlam taşıyan alışveriş merkezimizin 12’nci yılını kutluyoruz. Bu kutlamanın merkezine de gastronomi deneyimini yerleştirmek istedik.

Bu kapsamda ziyaretçilerimizi yıldızlı ve alanında çok değerli şeflerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Misafirlerimiz, şeflerimizin hazırladığı lezzetleri deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda onların hikâyelerini dinleme ve kendileriyle tanışma şansı da elde edecekler.”

Şehrin kalbinde şehirli gastronomi deneyimi

Akasya'da Tadı Damağında deneyimi, gastronomiyi üretim kültürü, yerel değerler, sürdürülebilirlik ve paylaşım ekseninde ele alıyor.

Etkinliğin ‘Artizan Kahvaltı’ bölümünde Ege mutfak kültürü odağa alınırken, ziyaretçiler bölgenin gastronomi hikâyelerini dinleme, yerel üretim anlayışını yakından tanıma ve şeflerle birebir sohbet etme fırsatı bulacak.

Ege Mutfağı Araştırmacısı ve Eğitmen Şef Ahmet Güzelyağdöken, Danışman Şef ve Yemek Stilisti Dilek Yetkiner ile Cunda'nın sevilen restoranı L'Arancia'nın Executive Chef'i Tongar Fırat ve Chef de Cuisine'i Mehmet Güngör etkinlikte yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Yıldızlı Şefler Sahnesi kuruluyor

Etkinlik kapsamında oluşturulan Yıldızlı Şefler Sahnesi'nde Türkiye gastronomisinin önde gelen isimleri ziyaretçilerle buluşacak.

Telezzüz'ün Executive Chef'i Bahtiyar Büyükduman, Paper Moon İstanbul'un Executive Chef'i Giuseppe Pressani, The Barn - Grandma's Wonderland Executive Chef'i Buğra Özdemir, Yakamengen III şefi Duru Akgül ve Nicole Restaurant Executive Chef'i Serkan Aksoy sahnede gastronomiye dair yaklaşımlarını paylaşacak, özel tadım deneyimlerine imza atacak.

Yerel üreticiler ve iyi yaşam markaları Akasya'da buluşacak

Etkinlik kapsamında AVOYA, BİBERCO, Itz Nutz, NutReal, Podisi Bean to Bar Chocolate, Siyou Tarla ve The Good Wild gibi markalar da ziyaretçilerle buluşacak.

Yerel üretim, iyi gıda, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir yaşam yaklaşımını odağına alan markalar iki gün boyunca deneyim alanlarında ürünlerini tanıtacak.

Şirket Haberleri, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri Akasya 12'nci yılında gastronomiyi sürdürülebilir yaşamın merkezine taşıyor - Son Dakika

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