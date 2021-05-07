Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor - Son Dakika

Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor

07.05.2021 12:47

Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor Her durdurulan araçta izin belgesi kontrolü yapılıyor Sağlık Bakanlığı'nın son tablosuna göre Akdeniz bölgesindeki iller arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında birinci sırada yer alan Isparta'ya...

Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor

Her durdurulan araçta izin belgesi kontrolü yapılıyor

ISPARTA - Sağlık Bakanlığı'nın son tablosuna göre Akdeniz bölgesindeki iller arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında birinci sırada yer alan Isparta'ya girişlerde araçlar tek tek durdurularak, izin belgeleri kontrol ediliyor.

Isparta'da 24-30 Nisan tarihleri arasında 351,35 olan 100 bin kişide görülen vaka sayı 24-30 Mayıs arasında 243,92'ye geriledi. Ancak Isparta, bu rakamla Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen şehri konumunda. Bu kapsamda tam kapanma döneminde kentte denetimler sıkı tutuluyor. Şehrin farklı noktalarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında sürücüler ile yolcuların izin belgeleri kontrol edilirken, şehre girişlerde de taviz verilmiyor.

Trafik noktalarında sıkı denetim

Kentin Burdur, Antalya ve Afyonkarahisar giriş noktalarında oluşturulan trafik denetim noktalarında araçlar tek tek durduruluyor. Araçlardaki sürücü ve yolculara izin belgeleri sorulurken, izin belgesi olmayanlar için gerekli işlemler yapılıyor.

Durdurulan araçların sürücülerine trafik bilgilendirmesi yapılıyor

Öte yandan Trafik Haftası dolayısıyla kent girişlerinde durdurulan araçların sürücülerine başta hız ve emniyet kemeri olmak üzere trafik konularında bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere bilgilendirmenin ardından trafik kurallarının yer aldığı broşürler veriliyor. Bu kapsamda Antalya girişi olan Sav beldesi kontrol noktasında bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan da katıldı. Özkan, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek, onlara trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özkan, çocuk yolculara da tişört, şapka ve düdük hediye etti.

"Tam kapanmada da trafik kazalarını en aza indirmeliyiz"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası'nın kutlandığını belirterek, dünyanın ve Türkiye'nin maruz kaldığı pandemi nedeniyle belirlenen tedbirler kapsamında bu yıl da denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Tam kapanma olmasına rağmen akan bir trafik olduğuna değinen Özkan, "Belki kısıtlamadan öncekine göre trafik yoğunluğumuz az ama mevcut trafikte de kazaları en aza indirmek ve kazaların oluşunu engellemek için tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz" dedi.

"2020'de kazalarda 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti"

Trafik kazalarında 2020 yılında 4 bin 866 kişinin hayatını kaybettiğini ve 226 bin 269 kişinin de yaralandığını belirten Özkan, "Yaş grubuna baktığımız zaman trafik kazasına maruz kalan yaş grubu 25-45 yaş arası. Genç nüfusumuz genelde trafik kazasıyla daha fazla karşı karşıya kalıyor. Bunun ekonomik maliyeti var. Ülkemiz yaklaşık 75.7 milyar lira bu trafik kazalarından dolayı maddi kayıp yaşadı. Kazaların sebeplerine baktığımız zaman yüzde 88.3'ünün sürücülerden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yüzde 2.7'si araç, yüzde 1.5'i yolcu ve yüzde 0.5'i de yoldan kaynaklı gerçekleşti. O zaman bizim sürücü üzerine odaklanmamız ve onlar üzerinde tedbir almamız gerekiyor" diye konuştu.

"İlk sırada hız ihlali geliyor"

Özkan, kazalardaki kural ihlaline bakıldığında yüzde 40 ile hız ihlalinin birinci sırada olduğunu kaydetti. Özkan, "İkinci olan ise kavşaklara yaklaşırken durmamak. Bunun da alt temeline baktığımız zaman hıza dayanıyor. Yüzde 9 arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama yüzde 7, manevra kurallarına uymama da yüzde 4 olarak kazalarda karşımıza çıkıyor" dedi.

Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor
Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor

Akdeniz, Isparta, Antalya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akdeniz'in en çok vaka görülen İli Isparta'ya girişte araçlar tek tek durduruluyor - Son Dakika


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