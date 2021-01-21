Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu - Son Dakika

Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

21.01.2021 11:19
Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu, System.String[]

Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik, geçen yıl 215 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Bölgeden yapılan ihracatta 1 milyar 26 milyon dolarla Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Almanya ve İtalya takip etti.

Akdenizli ihracatçılar, birlik sektörlerine göre ise demirden 2 milyar 797 milyon dolar, kimyadan 3 milyar 21 bin dolar, yaş meyve sebzeden 1 milyar 354 bin dolar ve hububattan 1 milyar 214 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan Hatay'dan 2 milyar 434 milyon dolar, Kayseri'den 2 milyar 104 milyon dolar, Mersin'den 2 milyar 36 milyon dolar ve Adana'dan 1 milyar 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

"2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, geçen yıl AKİB bünyesindeki ihracatçıların yoğun çalışmalarının olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen önemli çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Erkan, "Birliğimiz bünyesindeki yaş sebze meyve, hububat, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde olumlu gelişmeler oldu. İhracatçılarımız Kovid-19'a rağmen piyasaya hızlı reaksiyon gösterip, talepleri karşıladı." diye konuştu.

Erkan, Kovid-19 sürecinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"AKİB olarak 2020'de 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Geçen yıla göre bir miktar azalma olsa da bunun ana nedeni Kovid-19 nedeniyle piyasalarda daralmaların olması. Biz birlik olarak hiç kapanmadık. İhracatçılarımızın normal bir dönemde nasıl yanında olduysak, nasıl hizmet veriyorsak o şekilde hizmet verdik. Bu dönemde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı özverili şekilde sürdürdük."

Erkan, sanal ortamda önemli çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Akdenizli ihracatçılar olarak 2021'de daha fazla pazarda olmayı hedeflediklerine değinen Erkan, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan öğrendiğimiz deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerimizi çok daha rahat harekete geçirip, 2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Küresel bazda daha akılcı yaklaşımların olması halinde normale daha çabuk döneceğimizi düşünüyoruz. Bizim ihracatçılarımız her zaman hazır. Bizim sıkıntımız dış pazarlarda olan birtakım talep daralmaları. Bu daralmalar olmadığı zaman biz tedarik zincirinin en önünde yer alır ve hiçbir sıkıntı yaşamayız."

Kayseri, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu         
09:54
G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
09:35
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar         
08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei