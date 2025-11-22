Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Akhisar\'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1\'i ağır 7 yaralı
22.11.2025 18:28  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akhisar\'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1\'i ağır 7 yaralı
Haber Videosu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpmasıyla oluşan 4 araçlık zincirleme kazada, zeytin işçisi Gülcan Gökçebak ile annesi Ümmü Gülsüm Gökçebak yaşamını yitirdi; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

KORKUNÇ KAZA

Kaza, Akhisar-Balıkesir yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Akhisar istikametine seyreden zeytin işçilerini taşıyan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ani fren yapan kamyona da arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. O esnada yavaşlayan araçlara, arkadaki açık kasa kamyonetin de çarpmasıyla zincirleme kaza büyüdü.

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü

2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 7 YARALI

Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak ile annesi Ümmü Gülsüm Gökbacek hayatlarını kaybetti. Traktördeki 2 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan, traktöre arkadan çarpan kamyon sürücüsü, zincirleme kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

Kaynak: İHA
Avrupa’daki kazancını katladı Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Afrika’da renkli karşılama İlgiyle izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı
Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı
İmralı’ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek
Kavanozu açan polisler şok oldu Litresi 10 milyon dolar Kavanozu açan polisler şok oldu! Litresi 10 milyon dolar
İmralı kararından sonra CHP’nin ilçe binasına saldırı İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Kurtlar Vadisi’nin ’Memati’sinin son hali gündem oldu Kurtlar Vadisi'nin 'Memati'sinin son hali gündem oldu
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Mahmut Tuncer’den sıra dışı “Serenay Sarıkaya“ çıkışı Mahmut Tuncer'den sıra dışı "Serenay Sarıkaya" çıkışı

19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
19:06
Canlı anlatım: Galatasaray’a kendi sahasında şok
Canlı anlatım: Galatasaray'a kendi sahasında şok
18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
17:57
Bu kez de oyuncularına çıkışan Mourinho açtı ağzını yumdu gözünü
Bu kez de oyuncularına çıkışan Mourinho açtı ağzını yumdu gözünü
17:50
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
17:22
Mert Hakan’dan sürpriz paylaşım Kerem detayı dikkat çekti
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti
17:04
Fenerbahçe’ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 20:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.