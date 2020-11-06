Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sona doğru - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sona doğru

06.11.2020 11:09
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sona doğru, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada son aşamaya gelindi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada son aşamaya gelindi.

Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Hakim Selfet Giray başkanlığındaki Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülüyor.

Mahkemenin bugünkü celsede sanıkların son sözlerini dinledikten sonra karar duruşması için tarih vermesi bekleniyor. Davada son sözleri dinlenilmeyen 57 sanık bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Ana Jet Üssu¨'ndeki eylemlere ilişkin 4 bin 658 sayfalık iddianameyi, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gu¨len ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksu¨z, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu bir orgeneral, 6 tu¨mgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yu¨zbaşı, 62 u¨steğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak u¨zere 481 kişi "şu¨pheli" olarak yer alıyordu.

Sivillerden 6'sının "silahlı terör örgu¨tu¨ yöneticisi" olmakla suçlandığı iddianamede, şüphelilerin "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbu¨s", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨kümetini ortadan kaldırmaya teşebbu¨s", "silahlı terör örgu¨tu¨ yönetmek", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten öldu¨rme", "kasten öldu¨rmeye teşebbu¨s", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "genel gu¨venliğin kasten tehlikeye sokulması", "ibadethanelere zarar verme" ve "kişiyi hu¨rriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyu¨z hakkında Polatlı Topçu ve Fu¨ze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davanın Akıncı Üssu¨ davasıyla birleşmesi sonucu ilk celse itibarıyla sanık sayısı 486 oldu.

Son olarak, aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, kurmay albay Bilal Akyüz, tuğgeneral Hakan Evrim ve tümgeneral Kubilay Selçuk'un da bulunduğu sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi sanıkların dosyalarının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesinin ardından Akıncı Üssü davasında 475 sanık kaldı.

Yargılama 2017'de başladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde, darbe girişiminden sonra inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Üç yılı aşkın süredir devam eden davada 514 celse yapıldı. Bugün 515'inci celsesi görülen davada, UYAP üzerinden ses kaydı alınan sanık savunmaları yaklaşık 80 klasörü buldu.

Sanıklara istenen cezalar

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, davanın 21 Ocak 2019'daki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıkladı ve sanıklardan 355'i hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Bu sanıklardan darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu sanıkların, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da süreli hapisleri talep edildi.

Savcı Gümüş, diğer sanıklardan 9'unun "anayasal düzeni ihlale yardım", 32 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de arasında yer aldığı 6 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, 71 sanığın tüm suçlardan beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hükmedilmesini talep etti.

Pilotlar için istenen cezalar

Savcı Gümüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Gümüş, Hüseyin Türk'ün 79 kez, Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

Gümüş, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral için de 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteminde bulundu.

Gümüş, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Sanıkların tamamı suçlamaları reddetti

Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü civarında yakalanan sivil yöneticilerden Kemal Batmaz, üssün bulunduğu Ankara'nın Kazan ilçesine tarla bakmaya gittiğini söyledi. Sivil yöneticilerden Harun Biniş'in gayrimenkul alımı konusunda kendisinden yardım istediğini öne süren Batmaz, Biniş ile Ümitköy'de bir restoranda buluştuklarını, tarla bakmak için taksi ile Kazan tarafına geçtiklerini öne sürdü.

Sivil imam Nurettin Oruç ise Kazan'a yakın köylere hayvancılıkla ilgili bir belgesel çekmek üzere geldiğini savundu.

Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek de Akıncı Üssü'ne okul tanıtımı için gittiğini öne sürdü. Kendisini "happy hour" etkinliğine katılmak üzere üsse davet eden Albay Ahmet Özçetin ile 13 Temmuz'da Anafartalar Koleji'nin Yıldız'daki şubesinde tanıştığını anlatan Çiçek, Özçetin'in daveti üzerine yeni öğrenciler bulabilmek için sosyal etkinliğe katılmak üzere Akıncı'ya gittiğini iddia etti.

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nden havalanan pilotların bombaladığı Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığında 44, Havacılık Dairesi Başkanlığında 7, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde 2 kişi şehit edilmişti.

Ayrıca, darbecileri protesto için Akıncı nizamiyesinde toplanan vatandaşlardan 9'u darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sona doğru - Son Dakika


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