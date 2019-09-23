Son Dakika Haberleri: Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor

22 dakika önce

Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" ekibi ile Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor.

Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" ekibi ile Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding çatısı altında yer alan Aksa grup şirketleri, köy köy gezerek çocuklara enerjiyi anlatıyor.

"Enerjimiz Yarınlara" projesi kapsamında Ağrı'dan Çanakkale'ye kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarında 700'e yakın öğrenciyi ziyaret eden Aksa ekibi, söz konusu 4 ildeki eğitimlerle toplam bin öğrenciye ulaştı. Aksa, 16-19 Eylül'de Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun'daki ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle buluşarak onlara hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle interaktif enerji eğitimleri verdi.

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketlerinin kurumsal iletişim ekipleri, yıl sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam edecek. Proje ile yıl sonuna kadar 2 bin öğrencinin enerji eğitimlerinden faydalanması planlanıyor.

Ekipler şimdiye kadar Balıkesir, Çanakkale, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ, Van ve Ağrı'da eğitimler gerçekleştirdi.

"Enerjimiz Yarınlara" ekibi, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı ve temiz enerji kavramı gibi konu başlıklarıyla 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine A'dan Z'ye enerji eğitimi veriyor.

Eğitimde işlenen konuları eğlenceli oyunlar ve uygulamalarla pekiştirmek amacıyla proje için özel olarak geliştirilen enerji temalı bir matematik oyunu ve çeşitli deneylerden oluşan eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinlik sonunda öğrencilere proje için özel olarak hazırlatılan Enerji Ansiklopedisi ile çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan edilerek çocukların eğitim ihtiyaçlarına da katkıda bulunuluyor.

Türkiye, Ağrı, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi
Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]