Aksaray'da kaza: İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Aksaray'da meydana gelen kazanın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Aksaray - Konya karayolunun 60. kilometresinde Bozcamahmut Kavşağında saat 10.30 sıralarında, Konya istikametine seyreden Dinemi G. yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Seyit Ali Tarhan idaresindeki 03 US 171 plakalı otomobili sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de refüje çıkarak adeta hurdaya döndü.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin karayolunda güvenlik önlemleri aldığı kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 03 plakalı araçta bulunan sürücü Seyit Ali Tarhan, Meryem Tarhan ve Adem Tarhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK EŞİNİ DE YILLAR ÖNCE AYNI YERDE KAYBETMİŞ

Kazanın ardından soruşturmanın başlatıldığı olay yerinde yıllar önce yaşanan ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın 24 Aralık 2017 tarihinde aynı yerde kaza yaptığı, bu kazada ilk eşi olan Dudu Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 6 yıldan sonra aynı yerde ikinci kez kaza yapan Seyit Ali Tarhan, bu kez ikinci eşi olan Meryem Tarhan ile birlikte hayatını kaybetti.