Aksaray'da kaza: İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Aksaray'da kaza: İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi

04.06.2023 15:51

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın 2017 yılında aynı yerde kaza yaptığı ve ilk eşini o kazada kaybettiği ortaya çıktı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Aksaray'da meydana gelen kazanın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Aksaray - Konya karayolunun 60. kilometresinde Bozcamahmut Kavşağında saat 10.30 sıralarında, Konya istikametine seyreden Dinemi G. yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Seyit Ali Tarhan idaresindeki 03 US 171 plakalı otomobili sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de refüje çıkarak adeta hurdaya döndü.

Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin karayolunda güvenlik önlemleri aldığı kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 03 plakalı araçta bulunan sürücü Seyit Ali Tarhan, Meryem Tarhan ve Adem Tarhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti

İLK EŞİNİ DE YILLAR ÖNCE AYNI YERDE KAYBETMİŞ

Kazanın ardından soruşturmanın başlatıldığı olay yerinde yıllar önce yaşanan ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın 24 Aralık 2017 tarihinde aynı yerde kaza yaptığı, bu kazada ilk eşi olan Dudu Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 6 yıldan sonra aynı yerde ikinci kez kaza yapan Seyit Ali Tarhan, bu kez ikinci eşi olan Meryem Tarhan ile birlikte hayatını kaybetti.

Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Aynı yerde 6 yıl önce ilk eşini kaybeden adam, ikinci eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da kaza: İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti
21:50 Mauro Icardi, Jorge Jesus'u adeta bombaladı: Ligin geçerliliği yok diyenler varmış
21:48 Zaniolo, Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray taraftarlarından özür diledi
21:43 İki gol atan Zaniolo, maçın ardından taraftarına da bir mesaj yolladı
21:37 Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı
21:32 Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti
21:23 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti
21:23 Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı
21:19 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti
21:18 Fenerbahçeliler bunu da gördü! Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 21:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da kaza: İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement