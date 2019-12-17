Albaraka Türk Hat Koleksiyonu Roma'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluşturdu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını kalıcı hale getirmek, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada tanıtımını gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Albaraka Türk, Klasik Türk İslam sanat dallarından hat-tezhip ve ebru sanatından oluşan 'Albaraka Hat Koleksiyonu'nu bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluşturdu.

Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanına, özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, şöyle konuştu:

"Dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi, tanınması ve tanıtımı için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda İtalya'nın başkenti Roma'da açtığımız bu sergide, Albaraka Hat Koleksiyonu'nun önemli eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da sergiledik. Dünyanın farklı noktalarında sergilediğimiz eserlerimizi şimdi de Roma'da sanatseverlerle buluşturmak bizler için ayrı bir mutluluk.

Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dahil ettiğimiz ve sergilediğimiz bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz. Albaraka Hat Koleksiyonu sergimizi önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde; Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Elvan Hacıefendioğlu, Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Can Mutluer ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla 13 Aralık 2019 Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Hat Sergisi, 24 Aralık 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide Albaraka Hat Koleksiyonuna ait eserler yer alıyor