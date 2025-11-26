Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Canan Karatay\'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı
26.11.2025 14:53  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Canan Karatay\'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı
Haber Videosu

78 yaşında hayata gözlerini yuman Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Canan Karatay, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti. Karatay için bugün Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.

"47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

PROF. DR. AZİZ SANCAR ÇELENK YOLLADI

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı. Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim
Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin İtalya’sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor
Devrek’te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
Malatya’da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu Malatya'da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
Trump’ın uykularını kaçıracak görüntü Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Trump’tan Şükran Günü geleneği: 2 hindiyi affetti Trump'tan Şükran Günü geleneği: 2 hindiyi affetti
Kız kardeşe akılalmaz şaka Görüntüler infial yarattı Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Tek başına bir takım Dusan Tadic neler yaptı neler Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler
Tanju Özcan’ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı Tanju Özcan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

17:02
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
17:02
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
16:55
2025’in son MGK’sı başladı
2025'in son MGK'sı başladı
16:46
Real Madrid’de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
16:40
Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca’yı ziyaret etti
Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti
16:21
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
15:56
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz
MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz
15:56
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video
15:20
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
14:55
Günler sonra Avcılar’da yakalandı Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu
13:49
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
13:32
Olay iddia: Türkiye’de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 17:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.