Ali Tandoğan'dan itiraf: 'Galatasaray'a transferimi durdurdum' - Son Dakika

Ali Tandoğan'dan itiraf: 'Galatasaray'a transferimi durdurdum'

Spor Arena / İsmail ER - Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

Ali Tandoğan'dan itiraf: 'Galatasaray'a transferimi durdurdum', System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

Teklifi bana Ersun Yanal anlattı

Denizlispor forması giyerken F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisini çok istediğini belirten Tandoğan, "Transferim, F.Bahçe'nin o dönemde Ümit, Bülent ve Yusuf'un gitmesinden dolayı gerçekleşmedi çünkü yüksek bonservisler verilmişti. Ben de çok başarılı dönem yaşamıştım. Aziz Yıldırım beni de çok istemiş. O dönemin Denizlispor Başkanı 'Ali'yi vermeyiz ama çok istiyorsanız 10 milyon dolara olur' demiş. Aziz Başkan 6 vermiş ve o iş orada kalmış. Bunu bana Ersun Yanal anlattı" dedi. Tandoğan sonrasında gittiği G.Birliği'ndeyken kendisini G.Saray'ın istediğini beliterek şöyle devam etti:

Ziya hocanın gözleri doldu

"Antalya'da kamptayız. Bir arkadaşım 'Hayırlı olsun Galatasaray'la anlaşıldı, Başkan (İlhan Cavcav) seni çağıracak, bavulunu topla' dedi. Üç ay sahalardan uzak kalmama neden olan, kısmi felç gibi bir sakatlıktan yeni çıkmıştım. Ona rağmen 4 maçta 2 gol, 2 asistim vardı. Yine de dönemin teknik direktörü Ziya Doğan'a 'Hocam ben daha yeni sakatlıktan çıktım. G.Saray büyük camia ve benden beklenti büyük olacaktır. Ben daha hazır değilim, kalmak istiyorum' dedim. Gözleri doldu 'Aferin oğlum git odana' dedi. Sonraki süreçte ise sezon sonunda zaten Beşiktaş ile anlaştım."

Bursa'yı taraftarı şampiyon yaptı

Türkiye'de Trabzonspor'dan 26 yıl sonra bir başka Anadolu takımı, Bursaspor şampiyon olurken Ali Tandoğan o kadronun temel taşlarındandı. O günleri anlatan Tandoğan, sezona çok da iddialı başlamadıklarını belirterek "Kadro iyiydi ancak şampiyonluk diye bir umudumuz da yoktu. Ama Bursaspor taraftarları müthiş inanmıştı o sezon. Her maç tribünler kapalı gişeydi ve şampiyonluk marşları söyleniyordu. Bursaspor'un şampiyonluğunda taraftarın büyük etkisi var. Taraftarımız bizden daha çok inanmıştı. Bununla birlikte geriden geldiğimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanları kırılma maçları oldu."

Real Madrid bile yenemez

Söz konusu maçları kazanmanın andından takımın özgüveninin çok yükseldiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Kimse bizi yenemez diyorduk. Taraftar bile 'Real Madrid gelse yeneriz' diyordu. Taraftarların inanmışlığı ve desteği Bursaspor'u başarıya götürdü" diye konuştu.

En büyük üzüntüm milli takım

A Milli formayı sadece 1 kez, 2004'te özel maçta Avustralya'ya karşı giyen Ali Tandoğan "En büyük üzüntüm az sayıda milli olmam... Bana göre ben farklı özellikleri olan bir oyuncuydum. İyi orta yapmak, oyun kurmak, şut atmak gibi özelliklerim vardı. Üç kez asist kralı oldum, yılın futbolcusu seçildim ona rağmen çağrılmadım. Bir tek Ersun Yanal hocam beni davet etti" ifadelerini kullandı.

Bu ülke kendi çocuklarına tahammül edemiyor

Beşiktaş'a sağ açık olarak transfer edildiğini ancak dört sezon sağ bek olarak görev yaptığını belirten Tandoğan "Bu da zaman zaman zorlanmama sebep oldu" dedi. Tecrübeli teknik adam, kendisi duran toplarda başarılı olmasına rağmen siyah beyazlılarda o dönem topun başına Delgado veya Tello'nun geçmesiyle ilgili olarak da "Ülkemizde o dönem nedense yabancı oyuncular topun başına geçerdi. Ülkemizin büyük sıkıntısı kendi çocuklarına tahammül edilmemesi" diye konuştu.

Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 07:55 

Son Dakika Spor Ali Tandoğan'dan itiraf: 'Galatasaray'a transferimi durdurdum' - Son Dakika Spor
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