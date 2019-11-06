Alman hükümetin

Alman hükümetinin elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileri ve tüketicilerine ödediği teşvik primini arttırması sonucu otomobil siparişi verenlerin sayısı arttı.



Almanya hükümetinin fosil yakıtlara dayalı araçlardan 'elektro otomobillere' dönülmesi için 3 binden 6 bin euroya kadar teşvik vermesi elektrikli otomobillere olan ilgiyi arttırdı. Avrupa menşeli e-otomobillerde siparişten sonra bekleme süresi 3 ay ile 6 ay arasında değişirken, Güney Kore'de üretilen Hyundai E-modelleri Kona ve Loniq ve Kia e-Niro için on iki aydan fazla bekleme süresi olduğu belirtildi. Asya Pasifik bölgesinde üretilen E-otomobillerin deniz yoluyla gelmesi için ise 8 haftaya ihtiyaç olduğu açıklandı.



Duisburg Üniversitesi otomobil Uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, bazı otomobil üreticilerinin E-otomobillerin parçalarının Çin'de üretildiğinden sipariş aldıkları araçları teslim etmekte sorun yaşadıklarını belirtti. Dudenhöffer, yaşanılan sorunların birkaç yıl içinde giderileceğini açıkladı. Yeni nesil E-otomobillerin markalarına göre teslim süresi şu şekilde belirlendi:



"Nissan Leaf, BMW İ3, Renault Zoe ve Skoda Citigo e IV 3 ay bekleme süresinde araçları teslim ederken Audi e-tron, Jaguar I-Pace ve SEAT Mii electric, Volkswagen e-up 4 ay bekleme süresinde siparişlerini yetiştiriyor. Volkswagen Golf ve Peugeot İOn'a 6 ay süre verirken Opel Corsa-e 7 ay, Mercedes EQC ise 8 ay bekleme süresinde araçları teslim edebiliyor. Güney Kore'de üretilen Hyundai E modelleri Kona ve Loniq ve Kia e-Niro için ise 12 aydan fazla bekleme süresi olduğu belirtildi". - BERLİN