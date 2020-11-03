Amatör sporun kalbine dev yatırım - Son Dakika

Amatör sporun kalbine dev yatırım

03.11.2020 10:44
Amatör sporun kalbine dev yatırım, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde bakım ve onarımı yapılan amatör futbolun kalbi Atıcılar Spor Kompleksi'ndeki 1 No'lu saha, sporcularının katıldığı görkemli törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde bakım ve onarımı yapılan amatör futbolun kalbi Atıcılar Spor Kompleksi'ndeki 1 No'lu saha, sporcularının katıldığı görkemli törenle hizmete açıldı.

Bursa'da sporu yaygınlaştırmak ve 7'den 70'e herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem yeni tesisler yaparak hem de mevcut olanları iyileştirerek amatör sporun gelişimine de katkı sağlıyor. Spora ve sporcuya verdiği destekle Bursa'nın sporda da güçlü bir şehir olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, amatör futbolun kalbi olan Atıcılar Spor Kompleksini tekrar eski canlılığına kavuşturuyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sponsorluğunda 1 no'lu sahanın sentetik çim zemini tamamen yenilendi. U11'den U17'ye kadar tüm kategorilerde, 1. ve 2.küme, süper amatör, bal (bölgesel amatör ligi) ve okul sporları müsabakalarının oynandığı tesislerde, güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracak şekilde muhtelif yerlerde giriş-çıkış kapıları oluşturuldu. Toplam 23 takımın antrenman yaptığı, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında 1.055 adet resmi müsabakanın oynandığı Atıcılarda, sporseverlerin antrenman ve müsabakaları daha rahat izleyebilmesi adına seyirci tribünlerinin yanları ve arkaları kapatıldı. Saha koruma tellerinin boyanması ve mevcut sistem içerisinde işletme sırasında kullanılacak olan ekip ve ekipmanın yenilenmesi de yapıldı. Sulama sistemi aktif hale getirildi, lambalar led'e dönüştürüldü. Çalışmaların maliyeti ise toplamda 2 milyon TL'yi geçti.

Tören kapsamında Namıkkemal, Elmaşbahçeler, Çekirge, Şükraniye, Fatihgücü, Demirtaş, Zafer ve Atıcılar kulüplerine de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan malzemeler Başkan Alinur Aktaş tarafından teslim edildi.

Gençler sporla buluşuyor

Amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeni yatırımlar için sunulacak dosyaların Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte hızlı bir şekilde hazırlanacağını söyledi. Gençlerin bu ülkenin gelecekteki umutları olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, mesleğin yanında herkesin bir spor veya sanat branşıyla ilgilenmesini arzuladıklarını belirtti. Mevcut tesislerin üzerine koyarak geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü kullanarak tesisleri yenilediklerini dile getirdi. Eğitimin yanında ahlaklı, vatanına, devletine ve bayrağına saygılı, azimli, başarıyı kendine ilke edinmiş bir nesil için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Amatör spora, profesyonel spora ve sporcuya destek veriyoruz. Bursaspor'un son maçını tüm şehir olarak keyif alarak izledik. Tamamen kulübün altyapısından yetişmiş gençlerimizi gururla izledik. Belki Bursaspor zor günler geçiriyor ama elimizdeki cevherin de farkına vardık. Bu şehrin çok güçlü bir altyapısı olduğunu biliyoruz. Bunun geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Merkezde olduğu gibi Harmancık, Keles, Orhaneli, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, Yenişehir gibi diğer ilçelerde de yatırımlar yapıyoruz. Atıcılar Spor Kompleksi ise en yoğun kullandığımız sahalardan biri. Yapılan yatırımın bu oranda önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençler bu şehrin ve ülkenin geleceğidir. Onları sporla buluşturmayı önemsiyoruz. 20-30 sene önce bu imkanlar yoktu. Artık çok geniş fırsatlar var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz. Malzemelerimiz ve sahamız tüm takımlara hayırlı olsun. Başta spora her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yılda 600 müsabaka oynanacak

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Türkiye'de amatör sporun başkentinin Bursa olduğunu belirtti. Müsabakaların yapılamadığı pandemi sürecinde boş durmayarak tesislerin ve sahaların iyileştirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eksik ve aksaklıkları giderdiklerini anlatan Kılıç, "Atıcılar, Fidyekızık, Gürsu, Merinos, Orhangazi sahalarının zeminleri iyileştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dosya sunduk. Bir ay içerisinde İnegöl Alanyurt'un da temeli atılacak. Bu sene maçlar oynanmıyorken Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bakanlığa sunmak üzere bir dosya daha hazırlamak istiyoruz. Bursa olarak Türkiye'nin en modern tesislerine sahibiz. Tesislerin yapımında belediyelerin varlığını hissediyoruz. Alinur Aktaş'ın sporu çok sevdiğini de biliyoruz. Atıcılar'da yılda yaklaşık 600 tane müsabaka oynanacak. Türkiye'de saha olarak ortalama seviyedeyiz. İstanbul'un önündeyiz. 240 tane takımımız, yaklaşık 1100 antrenörümüz, 400 civarındaki hakemimiz, 100'e yakın saha komiserimiz, yöneticilerimiz ve sporcularımız adına desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Namıkkemal ve Zaferspor U11 takımları arasındaki gösteri maçının başlama vuruşu da Başkan Alinur Aktaş tarafından yapıldı. - BURSA

Amatör sporun kalbine dev yatırım
Amatör sporun kalbine dev yatırım
Amatör sporun kalbine dev yatırım
Amatör sporun kalbine dev yatırım
Amatör sporun kalbine dev yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör sporun kalbine dev yatırım - Son Dakika Spor


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