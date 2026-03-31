Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm

31.03.2026 09:25
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamayla geçirdiği zorlu sağlık sürecini ilk kez detaylarıyla anlattı. Yanlış yapılan bir miyom ameliyatı sonrası defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, "2-3 kez ölümden döndüm" sözleriyle yaşadıklarının ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatı sonrası komplikasyonlar yaşadığını ve bu nedenle toplam 6 kez ameliyat olduğunu açıkladı. Oyuncu, sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini çok yıprattığını ifade etti.

Bekiroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Son iki yıldır, dışarıdan basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor bir süreçten geçtim.

"DOKTARLARIM BİLE ŞAŞIRDI"

Zorlu ameliyatlara rağmen hayata pozitif bakmaya çalıştığını belirten oyuncu, doktorlarının da yaşadığı sürece rağmen güçlü kalmasına şaşırdığını söyledi. Bekiroğlu, geçirdiği ağır operasyonların ardından ölüm riski atlattığını da dile getirdi.

Oyuncu açıklamasında:

"8-9 saat süren iki büyük ameliyat geçirdim. Doktorlarım bana ölümden döndüğümü söyledi. 6 ameliyat oldum, bir tane daha kaldı.” dedi.

HAKKINI ARAYACAK

Yaşadığı süreçte bazı doktorların hata olmadığını söyleyerek geri adım attığını iddia eden Bekiroğlu, bu nedenle hukuki haklarını kullanmaya karar verdiğini de açıkladı.

Ünlü oyuncu, yaşadıklarını anlatmasının sebebinin hem kendi mücadelesini paylaşmak hem de benzer durumları yaşayabilecek kişilere farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

"TERMİNATÖRE DÖNÜŞECEĞİM"

Tüm yaşananlara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Bekiroğlu, açıklamasını esprili bir dille bitirdi:

“Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim.”

Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

