Anadolu Efes, İspanyol Devini Yıktı

THY
Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona
'yı 92-70'lik skorla mağlup etti. Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10. yenilgisini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra hücumda Moerman ve Larkin ile üst üste 8 sayı bulan Anadolu Efes, farkı 9 sayıya çıkardı (19-10). Son anlarda savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Larkin'in dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 24-12 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Efes, Micic ve Larkin'ın isabetli atışlarıyla farkı 15'e taşıdı (38-23). Barcelona Hanga ve Tomic ile boyalı alandan, Oriola ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar devreye 42-31 önde girdi. Üçüncü periyotta savunmayı sertleştiren Barca, hücumda da Tomic, Hanga ve Ribas'ın sayılarıyla farkı 4'e indirdi (44-40). Daha sonra hücumda toparlanan ve teknik faullerden kazandığı serbest atışları da sayıya çeviren Efes, farkı tekrar 10 sayıya çıkardı (50-40). Larkin ve Moerman ile son bölümde sayılar kaydeden Efes periyodu 64-53 üstün tamamladı. Son periyotta Barcelona'nın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-70'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10 yenilgisini aldı. Müsabakanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 37 sayı ile oynayan Larkin olurken, İspanyol ekibinde ise Hanga 14 sayı ile takımına katkı verdi. Öte yandan ilk maçı 80-65 kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı 22 farkla yendiği için ikili averajda rakibine üstünlük sağladı. Anadolu Efes, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözü yazılı pankartla sahaya çıktı. Mücadeleyi ayrıca Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
, TBF CEO
'su Ömer Onan
, Beşiktaş Futbol
Takımı kalecilerinden Tolga Zengin
de takip etti.
Salon: Sinan Erdem Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx, Jurgis Laurinavicius xx Anadolu Efes: Larkin xxxx 37, Beaubois x, Doğuş
x, Motum x, Moerman xxxx 22, Pleiss xx 4, Micic xx 14, Anderson x, Dunston xx 5, Simon xx 10 Başantrenör: Ergin Ataman
xx Barcelona: Seraphin x 2, Pangos xx 7, Ribas xx 6, Singelton x 2, Hanga xx 14, Blazic x 5, Thomas Huertel x 5, Oriola xx 8, Kuric x, Claver xx 8, Tomic xx 13 Başantrenör: Svetislav Pesic 1. Periyot: 24-12 (Anadolu Efes lehine) Devre: 42-31 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine) 5 faulle çıkan: Singelton (34.56) (Barcelona)
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)