Anadolu Grubu 2026 Yılına Güçlü Performansla Başladı
Anadolu Grubu 2026 Yılına Güçlü Performansla Başladı

08.05.2026 16:49
Anadolu Grubu 2026 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerini konsolide bazda yıllık %6,2, FAVÖK’ü ise %34,5 artırdı. İlk çeyrekte ana ortaklık net kârı 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, “Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yakaladığımız ivmeyi 2026’ya taşıdık. Bölgemizdeki jeopolitik risklerin belirgin şekilde arttığı zorlu ortama rağmen, portföyümüzün coğrafi ve sektörel çeşitliliği, güçlü icra kabiliyetimiz ve organizasyonel çevikliğimiz sayesinde ilk çeyrekte başarılı finansal sonuçlar elde ettik” dedi.

Anadolu Grubu, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun konsolide satışları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 artışla 184,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK %34,5 artışla 14,2 milyar TL oldu. Enflasyon muhasebesinin etkisi hariç tutulduğunda Grubun konsolide satış gelirleri yıllık %39,2 artarak 182,3 milyar TL’ye ulaştı. Grubun ana ortaklık net kârı, söz konusu dönemde 1,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu rakam yıllık bazda %143,1 büyümeye işaret ediyor.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, sonuçlara ilişkin açıklamasında, 2026 yılına güçlü bir performansla başladıklarını belirtti. Başarır, “2026 yılının ilk çeyreği, dönemin son ayında bölgemizdeki jeopolitik risklerin belirgin şekilde arttığı ve buna paralel olarak faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda makroekonomik görünümün yıl başındaki beklentilere kıyasla daha zorlu hale geldiği bir dönem oldu. Bu zorlu ortama rağmen, portföyümüzün coğrafi ve sektörel çeşitliliği, etkin icra kabiliyetimiz ve organizasyonel çevikliğimiz sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde etmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Orta Asya hem gelir hem de FAVÖK’te öne çıktı

Burak Başarır, Anadolu Grubu’nun, geçtiğimiz yılın özellikle ikinci yarısında yakaladığı ivmeyi 2026 yılına da taşıdığını söyledi. Başarır şöyle konuştu: “Yılın ilk çeyreğinde %6,2 gelir ve %34,5 FAVÖK büyümesi elde ettik. Konsolide net borç/FAVÖK oranımızı 1,6x’ten 1,2x’e düşürdük. Türkiye’de meşrubat ve perakende segmenti büyüme performansıyla katkı sağlarken Orta Asya bölgesi bu çeyrekte hem gelir hem de FAVÖK anlamında öne çıktı. Bu performans, dengeli portföy yapımızın, müşteri ve tüketicilerimizle kurduğumuz yakın bağın ve esnek ürün karmamızın finansal ve operasyonel sonuçlarımıza olumlu yansıdığını bir kez daha ortaya koydu. İçinde bulunduğumuz dönemde kaliteli büyüme, maliyet disiplini ve güçlü bilanço yönetimi finansal yönetim anlayışımızın odağında yer alıyor.”

Migros net satış gelirlerini %6,4 artırdı

2026’nın ilk çeyreğinde Meşrubat ve Perakende Grubu satış gelirleri sırasıyla yıllık %10,7 ve %6,4 arttı. Tarım, Enerji ve Sanayi satış gelirleri ise %60,2 yükseldi. Migros’un net satış gelirleri 109,2 milyar TL’ye ulaştı. Tüm kategorilerde rekabetçi fiyat stratejisini sürdüren Migros, çoklu-kanal alışveriş deneyimini geliştirme çalışmaları neticesinde ilk çeyrekte 51 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3.812’ye yükseltti. Burak Başarır, “Perakende operasyonlarımız büyüme ivmesini devam ettirerek dayanıklılığını ortaya koydu. Çok kanallı yapı, etkin promosyon uygulamaları ve devam eden mağaza açılışları gelir büyümesine katkıda bulundu” dedi.

“Meşrubatta kayda değer FAVÖK artışı yakaladık”

Meşrubat grubunda Türkiye ve uluslararası operasyonlarda hacim büyümesi ve kârlılık artışıyla birlikte 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Burak Başarır şöyle konuştu: “Geçtiğimiz seneye benzer olarak Orta Asya operasyonları uluslararası pazarlarımız arasında öne çıkarken, Türkiye’de yüksek baz ve stratejik olarak daha katma değerli kategorilere odaklanmamıza rağmen hacim büyümesi devam etti. Yılın ilk çeyreğine kıyasla kaliteli büyüme odağımıza uygun olarak kayda değer FAVÖK artışı yakaladık. Öte yandan Bira Grubu’nda, yerelleştirme ve büyüme stratejisi doğrultusunda, Özbekistan'da bir fason dolum anlaşması imzalayarak yatırımlarımıza devam ettik.”

“Özbekistan’ın gelecek çeyreklerde otomotive katkı sağlamasını bekliyoruz”

Otomotiv segmentinde, JV Samauto satın alımıyla önemli bir stratejik dönüşüm yaşayan ve üretim faaliyetlerini yüksek büyüme potansiyeline sahip Özbekistan’a da taşıyan Anadolu Isuzu, gelir büyümesine önemli katkı sağladı. Burak Başarır, “Anadolu Isuzu, Özbekistan merkezli ticari araç üreticisi SamAuto’nun %75,2 hissesini satın aldı. Bu adım, şirketin ilk yurt dışı üretim yatırımı olup küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Mevcut dönemsel etkilerin ardından, Türkiye’de satış adetlerinin hız kazanacağı ve verimlilik çalışmalarının pozitif etkisiyle kârlılıkta önemli bir toparlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Özbekistan’da uluslararası pazarlarda derinleşme, çeşitlendirme ve operasyonel verimlilik çalışmalarının olumlu etkilerinin önümüzdeki çeyreklerde segment finansallarına katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Riskleri proaktif şekilde yöneterek büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz”

Anadolu Grubu’nun, yüksek operasyonel performans ve finansal disiplin sayesinde zorlu koşullara rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Burak Başarır sözlerini şöyle sürdürdü: “20 ülkede faaliyet gösteren Grubumuzun Orta Asya pazarına odağı devam ediyor. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor, riskleri proaktif şekilde yöneterek büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Dayanıklı iş modelimiz, disiplinli finansal yönetimimizle birlikte Vizyon 2035 kapsamında belirlediğimiz stratejik hedeflere kararlılıkla ilerliyor ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz.”

Anadolu Grubu Hakkında

Anadolu Grubu, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonuyla bugün 20 ülkede, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000 çalışanı ile faaliyetlerini bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere 8 sektörde sürdürüyor. 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan Grup, hem rakamsal verileri ve üretim gücü hem de geliştirdiği ve içinde yer aldığı projelerle Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri konumundadır. AB InBev, The Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Itochu, Kia, Honda, Honda Marine, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarında dünyanın önde gelen isimleri olan markalarla ve şirketlerle kurduğu ortaklıklarla çok uluslu ve girişimci bir grup olma misyonu doğrultusunda hareket ediyor.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kapsamındaki çalışmalarını, sürdürülebilirlik stratejisi ile yönetiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşları Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

Global markalar ve çok uluslu şirketlerle ortaklık kültürü, markalı tüketici ürünlerindeki uzmanlığı, geniş bir coğrafyada güçlü bir bölgesel oyuncu olarak sahip olduğu deneyim ve kurumsal yönetim anlayışıyla, Anadolu Grubu faaliyette bulunduğu her alanda sürdürülebilir bir anlayışla değer katarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. 

