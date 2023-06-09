Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Ankara Valiliği, dün akşam yaptığı uyarıyla kentte bugün etkili olması beklenen sağanak nedeniyle, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından başkentte teyakkuza geçilirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili birimlerin tüm izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yavaş şu ifadeleri kullandı; "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız"
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