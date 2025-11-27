Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara Adliyesi\'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi
27.11.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara Adliyesi\'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi
Haber Videosu

Ankara Adliyesi'nde çocuk mahkemesi duruşması sonrasında iki aile arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis, tarafları ayırıp yaralıları hastaneye kaldırırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara Adliyesi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

ADLİYEDE KORKU DOLU ANLAR

Olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk mahkemesindeki davanın tarafları, duruşma sırasında tartıştı.

Ankara'da aile mahkemesindeki duruşma sonrası adliye önünde iki taraf arasında bıçaklı kavga

İki aile, duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavga etmeye başladı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D., ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı.

Ankara'da aile mahkemesindeki duruşma sonrası adliye önünde iki taraf arasında bıçaklı kavga

POLİS, FİRARİ ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da aile mahkemesindeki duruşma sonrası adliye önünde iki taraf arasında bıçaklı kavga
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı
Bingöl’de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi Bingöl'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi
9 kez darbe yaşayan ülkede kriz Silahlar çekildi 9 kez darbe yaşayan ülkede kriz! Silahlar çekildi
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur
Kayseri’de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’den 5 milyar liralık dev hamle Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Bir de böyleleri çıktı Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı
Vatandaştan haklı isyan Kapıya bakınca gözlerine inanamadı Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

16:18
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo’nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
15:52
Başkan açıkladı Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor
15:41
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak
15:40
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek
14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:26
CHP’li vekilden Murat Kurum’a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
13:56
DEM Partili vekilin “Tecavüz“ iddiası Türkeş’in kızını küplere bindirdi
DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi
13:52
Papa 14. Leo’nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
13:27
Papa 14. Leo, Anıtkabir’i ziyaret etti İşte Özel Defter’e yazdığı not
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 16:39:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.