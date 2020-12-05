Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya'da yol kenarına attı (2) - Son Dakika

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yaşanan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık Cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan Fatih A.'nın nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdüğüne yönelik ihbar geldiği belirtildi. Emniyet güçlerince yapılan araştırmada Fatih A.'nın İstanbul yönüne gittiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Müteakiben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Fatih A. İstanbul'da olayda kullandığı tabanca ve altı adet fişek ile birlikte yakalanmıştır. Maktul Yasemin Aydın'nın cesedi ise 5 Aralık Cumartesi günü Sakarya ili Erenler ilçesi yakınlarında ateşli silahla göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüş şekilde yol kenarında, bölge trafik ekipleri tarafından bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.