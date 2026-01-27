Ankara'da tartıştığı eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erkan Bartan (53), eski eşi S. Koçak'ın (52) ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek beklemeye başladı. Kapıdan çıkan eski eşine ve onun annesi Ülker Koçak'a (73) tabancayla ateş eden Bartan ardından aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefat ettiği belirlenen Bartan ile Ülker Koçak'ın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Saldırıda ağır yaralanan S. Koçak'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"AİLEYİ SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Saldırgan Bartan'ın, eski eşi ile barışma isteğinin reddedilmesi nedeniyle saldırıda bulunduğu ve bu nedenden dolayı Koçak ve ailesini sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan saldırganın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle yaklaşık 5 sene önce cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Olayla ilgili konuşan Koçak ailesinin yakınlarından Hürol Dursun, "Boşanmışlardı. Ondan dolayı bir gerginlik vardı aralarında. Saldırgan kişi eşiyle barışmak istiyordu. Husumet oldu aralarında. Eski kocası bugün kapılarının önüne gelmiş. O arada kayınpederi açmış kapıyı. O sırada ateş etmeye başlamış. Eski kayınvalidesi ile karısına ve kendisine sıkmış. Uyuşturucudan cezaevine girmişti. Tartışmalarına daha önce de şahit olduk. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Ölen dayımın eşiydi. Kızı da şu anda ağır yaralı halde hastanede" dedi.