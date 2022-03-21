Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması

21.03.2022 19:07
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması

Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlamasıANKARA'nın Keçiören ilçesinde Türk devletlerinin büyükelçi ve temsilcilerinin de katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı.

Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Türk devletlerinin büyükelçi ve temsilcilerinin de katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı.

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde ilçedeki Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda, Nevruz kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kırgızistan, Makedonya, Azerbaycan, Afganistan, Kosova Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Kazakistan'dan büyükelçiler, büyükelçilik temsilcileri, kültür ve sanat elçileri katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nevruz baharın müjdecisi, günlerin eşitlenmesi, yeni bir yılın başlangıcıdır. Dolayısıyla Türk dünyasında dost ve kardeş ülkelerde Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Nevruz Bayramı'nın Türk devletleri için son derece önemli olduğunu belirterek "TÜRKSOY'lu halklar olarak bizler, Türk halklarını birbirine bağlayan ortak geçmişini yaşatan Nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmalıyız. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenmenin, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin bu büyük ulusun varlığını yücelteceği inancındayız. Tarihi 5 bin yıla uzanan nevruz etkinliğimizi dualarla başlatalım. Nevruzumuz kutlu olsun" diye konuştu.

Katılımcı ülkelerin büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından Kırgızistan, Makedonya, Azerbaycan, Afganistan, Kosova Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Kazakistan'dan gelen konuk dans ekipleri gösteriler yaptı. Karadeniz folklor ekibinin horon gösterisi de ilgiyle izlendi. Ardından yakılan ateşin üzerinden atlayan büyükelçiler ve temsilciler, sembolik olarak demir dövdü.

Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması
YORUMLAR
500
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI GAZİANTEP'TE NEVRUZ KUTLAMASI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement