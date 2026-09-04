Anne Babanın Gözü Ayakkabı Ve Giyimde; Öğrencininki Bilgisayarda - Son Dakika
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Anne Babanın Gözü Ayakkabı Ve Giyimde; Öğrencininki Bilgisayarda

Anne Babanın Gözü Ayakkabı Ve Giyimde; Öğrencininki Bilgisayarda
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Hepsiburada'nın Verinays işbirliğiyle 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirdiği Okula Dönüş Araştırması, yeni eğitim yılı öncesinde veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu.

Veliler en çok ayakkabı ve giyimde, öğrenciler ise bilgisayar ve tablette indirim bekliyor

Velilerin yüzde 75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken, üniversite öğrencilerinin yüzde 35'i bilgisayar veya tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentisinde de görülüyor: Veliler yaklaşık yüzde 60 ile ayakkabı ve giyimde indirim beklerken, öğrencilerde ilk sırayı yüzde 47 ile bilgisayar ve tablet alıyor.

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Hepsiburada Okula Dönüş Araştırması, okul öncesinden liseye kadar çocuğu olan veliler ile üniversite öğrencilerini iki ayrı kitle olarak inceledi. Araştırmaya göre iki grubun bütçeleri birbirine yaklaşırken, alışveriş sepetlerinin içeriği ayrışıyor.

Ebeveynlerde alışveriş çoğunlukla okulun açılmasına 1 ay ila 2 hafta kala yoğunlaşıyor. Teknoloji ve mobilya daha erken alınırken, kırtasiye son haftalara; giyim, ayakkabı ve çanta ise Ağustos sonu-Eylül başına bırakılıyor. Üniversite öğrencileri alışverişe biraz daha erken başlıyor; teknoloji ve kampüs giyimini önceliklendirirken, yurt ve öğrenci evine yönelik günlük ihtiyaçlarını Eylül’ün ilk haftalarına bırakıyor.

Geçen yıla kıyasla alışveriş listesine eklenen yeni ürünlerde de benzer bir ayrışma görülüyor. Velilerde giyim ve çanta, üniversite öğrencilerinde ise bilgisayar veya tablet ile çanta öne çıkıyor.

Kart Öğrencinin, Bütçe Kararı Aileyle Birlikte

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri üniversite öğrencilerinin ödeme alışkanlıkları oldu. Öğrencilerin yüzde 71’i okul alışverişinde kendi kredi kartını kullanacağını belirtirken, yüzde 38’i anne veya babasına ait kartı da kullanacağını ifade etti. Buna karşılık öğrencilerin yüzde 89’u okul alışverişindeki harcama limitini ailesine danışıyor.

Ödeme yöntemlerinde tek çekim her iki grupta da ilk sırada. Velilerin yüzde 76’sı, öğrencilerin yüzde 77’si kredi veya banka kartıyla tek çekim ödeme yapacağını belirtiyor. Kredi kartıyla taksitli ödeme yapmayı planlayanların oranı velilerde yüzde 40, öğrencilerde yüzde 28. Taksit kullanmayı planlayanların yüzde 80’den fazlası ise peşin fiyatına 2-7 taksit aralığını tercih ediyor.

Okul Alışverişi Son Haftalara Kalıyor

Araştırma, okul alışverişinin büyük ölçüde eğitim döneminin başlamasına yakın yapıldığını gösteriyor. Velilerin yüzde 28’i okulların açılmasına bir ay, yüzde 29’u 2-3 hafta, yüzde 20’si ise bir hafta kala alışveriş yapmayı planlıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 73’ü de alışverişini okulun açılmasına bir ay veya daha az süre kala gerçekleştireceğini belirtiyor.

Bu zaman baskısı teslimat beklentilerine de yansıyor. Velilerin yüzde 84’ü, üniversite öğrencilerinin yüzde 74’ü hızlı teslimatı önemli buluyor.

Fiyat İlk Kriter, Kalite Marka Tercihini Belirliyor

Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verirken fiyat her iki grup için de ilk sırada geliyor. Velilerin yüzde 59’u, öğrencilerin yüzde 62’si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde yüzde 44, öğrencilerde yüzde 48 ile öne çıkıyor.

Marka tercihinde ise kalite ilk sıraya yerleşiyor. Velilerin yüzde 48’i, öğrencilerin yüzde 44’ü bir markayı kaliteli bulduğu için tercih ettiğini belirtiyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.

Veli Çoklu Alım, Üniversiteli Doğrudan İndirim İstiyor

Kampanya beklentilerinde iki grup ayrışıyor. Velilerin yüzde 53’ü “3 al 2 öde” ve “4 al 3 öde” gibi çoklu alım kampanyalarını tercih ederken, yüzde 44’ü “ikincisi 1 TL”, yüzde 42’si ise ücretsiz kargo fırsatlarını cazip buluyor.

Üniversite öğrencilerinde çoklu alım kampanyalarının oranı yüzde 34’te kalırken, ücretsiz kargo yüzde 34, sepette yüzde indirim ise yüzde 30 ile öne çıkıyor. İndirim beklenen kategorilerde de farklılaşma görülüyor: Velilerde ayakkabı yaklaşık yüzde 60 ile ilk sırada yer alırken, üniversite öğrencilerinde yüzde 47 ile bilgisayar ve tablet öne çıkıyor.

Teknoloji alışverişinde eski cihazı takas etme imkanı da satın alma kararını etkiliyor. Bu seçeneğin satın alma kararını olumlu etkilediğini belirtenlerin oranı velilerde yüzde 50, üniversite öğrencilerinde yüzde 38 olarak ölçülüyor.

Okula ve Şehre Dönüş Alışverişlerinde Premium Günleri Fırsatları

Hepsiburada, 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Premium Günleri ile okula ve şehre dönüş döneminin alışveriş ihtiyaçlarına özel avantajlar sunuyor. Kampanya, okul hazırlıklarından gardırop yenilemeye, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar bu dönemde öne çıkan pek çok kategoriyi kapsıyor.

Premium Günleri kapsamında, okula ve şehre dönüş döneminde artan ihtiyaçlara yönelik farklı kategorilerde indirim ve kupon fırsatları sunuluyor. Kırtasiye ve kitaptan giyim, teknoloji ve ev ürünlerine uzanan kampanyada, dünyaca ünlü markalara özel indirimler de yer alıyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı ise alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlıyor.

HepsiJET’in 81 ilde sunduğu pazar günü teslimat hizmeti sayesinde siparişler hafta sonu da kullanıcılarla buluşuyor.

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Son Dakika Okul Alışverişi Anne Babanın Gözü Ayakkabı Ve Giyimde; Öğrencininki Bilgisayarda - Son Dakika

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