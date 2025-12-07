Aile içi tartışmada facia! Annesini darbeden babasına saldırdı

Küütahya'da Doruk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde oturan S.S. ile eşi A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI DARBETTİ

İddiaya göre, A.S., eşi S.S.'yi darbederek, silahla tehdit etti. O esnada, evde olan 22 yaşındaki oğulları A.S. ise 59 yaşındaki babası A.S.'yi darbetti. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA-OĞUL GÖZALTINDA, ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Hayati tehlikesi bulanmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.