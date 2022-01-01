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Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı - Son Dakika

Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı

01.01.2022 09:54
Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı

DÜNYANIN en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 2020'deki büyük kaybın ardından 2021'de toparlanma sürecine girdi.

DÜNYANIN en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 2020'deki büyük kaybın ardından 2021'de toparlanma sürecine girdi. Antalya'ya 2021'de gelen toplam turist sayısı, 2020'ye göre yüzde 164 artışla 9 milyon 81 bin 502 kişiye ulaştı.

Antalya turizmi, koronavirüs salgınının etkilerini 2021'de atarak, önemli toparlanma yaşadı. Kente, 2021 yılı 30 Aralık itibarıyla toplam 9 milyon 81 bin 502 yabancı turist geldi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 30 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık süreçte, Antalya Havalimanı'na 8 milyon 973 bin 785, Gazipaşa Havalimanı'na 107 bin 717 turist indi. 2020 yılına göre Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 164'lük artış yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde 15 milyon 211 bin turist sayısına ulaşan kent, bu yıla göre yüzde 40'a yakın kayıp yaşadı.

TURİSTİN YÜZDE 41'İ RUSYA'DANMilliyetlere göre dağılıma bakıldığında, ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu.EN AZ KAYIP YAŞAYAN ÜÇ ÜLKEAntalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, korona artçılarının kuvvetli şekilde hissedildiği 2021 yılının, dünya genelinde 2019'a göre yüzde 70 oranında kayıpla kapandığını aktardı. Yavuz, en az kaybı yaşayan üç ülkenin Meksika, Hırvatistan ve Türkiye olduğunu söyledi.TÜRKİYE'NİN ANTALYA KOZUSürekli kısıtlamalar ve yaptırımlarla geçen 2021'de turizm hareketliliğinin haziran ortasına doğru başladığını belirten Yavuz, "Bir yandan sezonu yıla yayma çabaları sürerken korona nedeniyle sezon kısaldı. Üçüncü çeyreği oluşturan temmuz- ağustos- eylül aylarına sıkışan sezonda özellikle Akdeniz ülkeleri ön plana çıktı. İspanya ve Fransa'nın yaşadığı kayıplar rekor düzeylere varırken, Türkiye Antalya kozuyla ön plana çıktı" dedi.AKDENİZ'DE EN ÇOK TURİST ALAN ŞEHİR ANTALYAYavuz, 2020 yılında 3,5 milyon turistin geldiği Antalya'nın, 5,5 milyon artışla 9 milyon turist sayısını aşarak, bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında artışla Akdeniz destinasyonları içinde en çok turist alan şehir olduğunu söyledi. Yavuz, "Uzun süre Avrupa ülkelerinin, sezon boyu İngiltere'nin ve sezon başında Rusya'nın kısıtlamalarına maruz kalan Antalya, bütün bunlara rağmen üçüncü çeyrek ve ekim ayında yaptığı hamleyle ön plana geçti" diye konuştu.RUS VE UKRAYNALILARIN İLK TERCİHİ

2020 yılı boyunca korona tedbirleri ile gündeme gelen Antalya'nın 2021'de sürdürülen diploması ve turizmcilerin dinamizmiyle 2022 yılı için önemli başarı elde ettiğini anlatan Yavuz, "Şehrimize gelen 9 milyon misafir 2022 yılı için Antalya tanıtımında en büyük data ve veriyi oluşturacak. Antalya'nın diğer tatil destinasyonlarına göre en büyük avantajı Rus ve Ukraynalı misafirlerin ilk tercihi olmasıydı. Bir büyük destek de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan geldi" dedi.


Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı
Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı
Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı
Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı
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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı - Son Dakika
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