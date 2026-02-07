Antalya'da Heyelan: Yol Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Heyelan: Yol Çöktü

Antalya\'da Heyelan: Yol Çöktü
07.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kuvvetli sağanak sonrası Konyaaltı-Hisarçandır yolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

ANTALYA'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası Konyaaltı- Hisarçandır yolunda meydana gelen heyelanın etkisiyle asfalt yol çöktü. Güvenlik amacıyla yol trafiğe kapatıldı, meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısının ardından 5 Şubat akşamı etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, Konyaaltı ilçesinde heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle Konyaaltı- Hisarçandır yolunda yaklaşık 1 metreyi bulan yarıklar ve çökmeler oluştu. Yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğinin hasar aldığı ve yan yattığı görüldü. Olası risklere karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı, yol, trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI'

Konyaaltı'nda oturan ve Hisarçandır yolunu kullanmak için yola çıkan Leyla Demirel (55), "Geçen pazar günü gelmiştik böyle bir şey yoktu burada. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Mantar toplamaya gidiyordum, yolu böyle gördüm ve çok şaşırdım. Herhalde yağmurdan böyle oldu. Toprakların artık çok yağmur aldığı için suya doyduğu için olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok korkunç. Artık mantardan vazgeçtim, eve döneceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Konyaaltı, Güvenlik, Antalya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Heyelan: Yol Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Petek Dinçöz’den radikal değişim Bu halini unutun Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını yolladılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 15:57:28. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Heyelan: Yol Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.