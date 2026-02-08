Antalya'da Otobüs Kazasında Replante Ameliyatı - Son Dakika
Sağlık

Antalya'da Otobüs Kazasında Replante Ameliyatı

Antalya'da Otobüs Kazasında Replante Ameliyatı
08.02.2026 10:59
Antalya'daki kazada bacağı ve kolu kopan iki yaralı, 10 saatlik ameliyatla uzuvlarına kavuştu.

ANTALYA'da geçen hafta 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında bacağı kopan Sedef Sarı (33) ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit'e (21), sevk edildikleri hastanede uzuvlarının yerlerine dikilemeyeceği söylendi. Sedef Sarı'nın daha önce trafik kazasında kolundaki damar ve sinirleri kopan akrabası Vedat Sarı (41) ise kendisini ameliyat eden Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı arayarak destek istedi. Özkan çiftinin, yan yana ameliyathanelerde gerçekleştirdiği yaklaşık 10 saat süren operasyonlarla kopan uzuvlar replante edildi.

Kaza, 1 Şubat saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YERİNE DİKİLEMEYECEĞİ SÖYLENDİ

Kazada yaralananlardan bazılarının vücutlarındaki uzuvlar da jandarma ekipleri tarafından ambulanslara verilerek yerlerine dikilebileceği umuduyla buzla muhafaza edilip, hastaneye gönderildi. Kazada bacağı kopan ve oğlu Seymen Çınar Sarı'yı kaybeden Sedef Sarı ve kolu kopan Yavuz Selim Yiğit sevk edildikleri Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, ancak kopan uzuvlarının yerine dikilemeyeceği söylendi. Kaza haberini alan Sedef Sarı'nın Manavgat'taki eşinin ağabeyi Vedat Sarı, yakınlarıyla birlikte hastaneye doğru yola çıktı.

KENDİ KOLUNU, KIZININ DA PARMAKLARINI DİKTİLER

Vedat Sarı, daha önce 2006'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından kolundaki damar ve sinirleri, 2015'te de yine trafik kazasında kızı Zeynep Sude Sarı'nın kopan parmaklarını diken, mikrocerrahi alanında daha önce yaptığı başarılı operasyonlarla tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı aradı. Sarı'nın telefonuyla hastaneye giden Özkan çifti, zaman kaybetmeden hastaları ameliyata aldı.

EŞ ZAMANLI 10 SAATLİK AMELİYATLA DİKİLDİ

Sedef Sarı'nın bacağını dikmek için Prof. Dr. Ömer Özkan, Yavuz Selim Yiğit'in kolunu dikmek için Prof. Dr. Özlenen Özkan ekipleriyle birlikte kopan damar, sinir, kas ve kemik dokularının onarılacağı ameliyata girdi. Eş zamanlı ve yan yana ameliyathanelerde yaklaşık 10 saat süren ameliyatlar sonucunda Sarı'nın kopan bacağı, Yiğit'in ise kolu yerine dikildi. Yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından servise alınan Sarı ve Yiğit'i Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ziyaret etti. İki yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

'UYGUN ŞARTLAR ALTINDA GETİRİLDİĞİ İÇİN DİKEBİLDİK'

Hastaları hızlıca ameliyata aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Pazar sabahı güzel bir güne uyanmışken, kötü bir haberle hepimiz ciddi sarsıldık. Oradan bize 5 yaralı geldi. 3'ünün durumu ağırdı. 1'i genel cerrahi, 2'si de plastik cerrahi ekibimiz tarafından tedavi edildi. Bacağı kopan Sedef Sarı ve Yavuz Selim isminde kolu kopan hastayı biz devraldık. Hızlıca ameliyata aldık. Bunlar tabii büyük travmalar. Hemen bulamamışlar kol ve bacağı. Daha sonra insanların aklına geliyor ve uygun şartlar altında getirildiği için kolu ve bacağı yerine dikebildik. Uzun süren bir ameliyattı. İki ekip aynı anda, iki odada yan yana o iki vakayı aldık. Allah'a şükürler olsun ki şu anda durumları gayet iyi. Mikrocerrahide 1 haftalık süre sıkıntılı. Damarlarda tekrar tıkanma olabiliyor" dedi.

'YAKINININ KOLUNU BİZ REPLANTE ETMİŞTİK'

En önemli olan şeyin kopan parçaların doğru ve hızlı şekilde ulaştırılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, "4- 5 saatten sonra o organları dikmek hastaya zarar veriyor, dikilmemesi gerekiyor. Çok hızlı gelmesi gerekiyor ve buzla direkt temas etmeyecek şekilde serin bir ortamla gelmeleri gerekiyor. Bize doğru koşullarda geldi dokular. O anlamda da işimiz kolaylaştı hastalar açısından. Ameliyat sonrası ailelerle karşılaştık. Büyük merakla çıkışımızı bekliyorlardı. İyi haberleri verdik bütün ailelere. Ayağını replante ettiğimiz hastanın yine yıllar önce başka bir yakınının da kazada kopan kolunu biz replante etmiştik. O bize ulaştı ve vahim kazayı önce ondan haber aldık. İlginç bir tesadüf gerçekten. Vedat Sarı'ydı hastamız. O zamanlar asistandım. Kopan kolunu Ömer hocayla beraber replante etmiştik" diye konuştu.

'BU TÜR AMELİYATLARDA DAKİKANIN ÖNEMİ VAR'

Ameliyatların 8 ila 10 saat arasında sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunlar komplike ameliyatlar, kolay ameliyatlar değil. Çünkü temiz bir kesi değil, koparak yerinden çıkmış. Alıcı damarlarda sıkıntı oluyor. Ekibi zorladı. Bu tür ameliyatlarda dakikanın önemi var. İki hasta da aynı anda ameliyata başladı ve aynı anda ameliyatları sonlandırdık. Ekibimiz de çok tecrübeli tabii. Katkısı olan herkese, buraya gelmesini sağlayan, organları yine getiren, tedaviye katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir insanın hayatına katkı sunmak bizim işimizin en kıymetli, en maneviyatı yüksek tarafı" dedi.

'ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ HABERİNİ ALDIK'

Hastalar açısından da çok zor bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Hastamız tam uyutulurken bize soruyordu 'Çocuğum nerede, ne oldu' diye. Çocuğunu kaybetti o vahim kazada. Keşke ayağını kurtardığımıza sevinebilseydi. Gerçekten çok insanın içini ezen, içini burkan bir olay. Allah sabır versin onlara. Bu hastalar Şehir Hastanesi'nden geldi. Hangi hastanın nerede olduğunu bilmediğimiz için biz de çok vakıf değildik çocuğun akıbetine. Biz ameliyattayken çocuğu kaybettiğimiz haberi maalesef bütün ekibi çok üzdü. Çocuğu kaybetmişiz. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

'EKİBİMİZLE BERABER AMELİYAT ETTİK'

Ameliyatların zorlu geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Gelen 5 hastamızdan 2'si bölümümüz tarafından ameliyat edildi. Şu anda genel durumları iyi. Yakın takip ediyoruz. Kazadan sonra uzuvların bulunduğunu öğrendim. İnsanlara bunun da eğitiminin verilmesi gerekir. Basit de olsa okullara veya toplum açısından bunların da bilgilendirilmesinde fayda var" dedi.

20 YIL ÖNCE AKRABASINI AMELİYAT ETMİŞLER

2006'da geçirdiği trafik kazasının ardından operasyon geçiren Vedat Sarı ise "2006'da motosiklet kazası geçirmiştim. Sol kolumdan yaralandım. 1,5 ay yoğun bakımda yattım. 1,5 yıl sonra Ömer hoca, Özlenen hoca ve Serdar hoca ile tanıştım. Onların vesilesiyle sol kolumdan ameliyat oldum. Telefonlarını aldım sürekli arayıp soruyorlardı. O zaman hocalar damarları dikti. 2015'te de bir araba kazası yapmıştık. O kazada da kızımın parmakları kopmuştu. O zaman da ben aramıştım ve kopan parmaklarını diktiler. 18 yaşında nakil yaptıracağız çocuğa" diye konuştu.

ÖMER ÖZKAN'I ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Sedef Sarı'nın çocuklarıyla beraber ailesini ziyarete gittiğini söyleyen Sarı, "Kardeşimin eşi Sedef ve çocukları memleketleri Sakarya'ya gittiler. Akşam otobüse bindiler pazar sabah geleceklerdi ama maalesef gelemediler. Otobüs kazasını duyunca ulaşmaya çalıştık. Sedef'i başka hastaneye gönderdiler. Ömer hocayı arayıp, buraya gönderilmesini istedim. Sağ olsun geldi ve ilgilendi. Şu an durumu iyi, odaya çıkarttılar. Çocuklara ve Sedef'e yardım eden otobüsteki kişilerden Allah razı olsun. Yardım etmişler, kurtarmışlar çocukları. En son otobüse binmeden önce konuşmuştuk. Pazar sabahı geleceklerdi, kahvaltı yapacaktık. Olmadı. Kaza haberi geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Hastane, Sağlık, Son Dakika

