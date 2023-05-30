Antalya şiddetli yağmura teslim oldu! Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

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Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya çevrelerinde aralıklı şekilde devam eden yağışlar sebebiyle metrekareye 21-50 kilogram yağmur beklendiği bildirildi.