Antalya şiddetli yağmura teslim oldu! Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Antalya şiddetli yağmura teslim oldu! Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

30.05.2023 01:21

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bazı araçlar yolda kaldı.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu.

Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya çevrelerinde aralıklı şekilde devam eden yağışlar sebebiyle metrekareye 21-50 kilogram yağmur beklendiği bildirildi.

Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı
Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı
Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı
Kaynak: İHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya şiddetli yağmura teslim oldu! Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya şiddetli yağmura teslim oldu! Araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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