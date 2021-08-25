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Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı - Son Dakika

Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı

25.08.2021 13:21

Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı Orman yangınlarında büyük kayıplar yaşayan Antalya ve Muğla'daki afetzedelere, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İzmirli hayırseverler tarafından canlı hayvan ve yem bağışı yapıldı.

Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı

İZMİR - Orman yangınlarında büyük kayıplar yaşayan Antalya ve Muğla'daki afetzedelere, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İzmirli hayırseverler tarafından canlı hayvan ve yem bağışı yapıldı. Düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında mal kaybı yaşayan afet bölgelerine 5 tır dolusu canlı hayvan ve silaj gönderilmesi için İzmir İl Tarım Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 59 küçükbaş bağışı yapan hayırseverler Arzu Şentürk ve Ahmet Taner ile çok sayıda davetli katıldı. Bu kapsamda İzmir'in Bergama ilçesinden 59 küçükbaş hayvan ile Bayındır'dan 20 büyükbaş hayvan ve Kınık'tan 25 Ton silaj Muğla iline; Kiraz ve Ödemiş ilçelerinden toplam 64 büyükbaş hayvan ve yine Ödemiş ilçesinden 25 ton silajın Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderileceği bildirildi.

"Şimdi yaraları sarma zamanı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Manavgat ve Muğla'ya gönderilmek üzere 59 küçükbaş hayvanın yola çıkması için bir tören düzenlediklerini söyledi. "Şimdi yaraları sarma zamanı" diyen Vali Köşger, "28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan yangınlar sebebiyle, ülkemizin güney ve güneybatı bölgesinde, Akdeniz ve Ege'de, iki büyük turistik ilimizde ciddi olumsuzluklar yaşandı. Manavgat ve Muğla'da çok ciddi tahribatı olan, ciğerimizi dağlayan yangınlar yaşandı. Bu yangınların yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için devletimiz ve milletimiz el ele vererek ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ama maalesef bu süreçte yerleşim yerlerine sirayet eden yangınlar da oldu. Bu yangınlarda vatandaşlarımızın konutları, ağılları, hayvanları olmak üzere can ve mal kayıpları da yaşandı. Ne yazık ki bu yangınlarda 8 vatandaşımızı da kaybettik. Bu kayıplarımıza üzüntümüz sonsuz ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangınlar büyük uğraşlar sonucu söndürüldü. Şimdi yaraları sarma zamanı. Biz büyük bir milletiz. Kendi içimizde bir takım çekişmeler, tartışmalar yaşıyoruz ama ülke ve ülkenin geleceği ile ilgili, bu vatanın bekası ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunda bir araya gelmesini bilen ve orada nasıl bir duruş sergileyeceğimizi bilen bir milletiz. İhtiyaç duyulduğunda hemen yek vücut olup, birimizin acısını gidermek için birbirimizi sarıp sarmalayan, yaralarımızı tedavi eden ve düştüğü yerden kaldırmasını bilen bir milletiz. Bu nokta da İzmir de güzel bir örnek gösterdi. Antalya Manavgat'ta vatandaşlarımızın ağıllarının yanması sonucu hayvan kayıpları oluşmuştu. Bu zararın bir çoğunu devletimiz karşılıyor. Ancak İzmirli hemşehrilerimiz de bu bölgelere yardım etmeyi istediler. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu arzuları organize etti. Bir hayırsever vatandaşımız örneğin 59 küçükbaş hayvanını hibe etti. Bergama'dan, Bayındır'dan, Kınık'tan, Ödemiş'ten, Beydağ'dan vatandaşlarımız büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bu bölgelere hibe ettiler. Manavgat ve Muğla'ya göndermek üzere bugün burada 59 küçükbaş hayvanı göndermek için bir tören yapıyoruz. Birazdan 84 büyükbaş hayvan bölgeye gönderilmek üzere yola çıkacak. Yaklaşık 50 ton da yem bölgeye gönderilecek. İhtiyaç duyuldukça da buna benzer yardımlar yapılmaya devam edilecek. Ben her şeyden önce İzmirli hemşehrilerimize, bu duyarlılığı gösteren hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ile ilgili de bir yardım kampanyası başlattık"

Duyarlılık gösteren İzmirli'lere teşekkürlerini ileten Köşger, sel bölgesi için de nakdi yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı. Vali Köşger, "Biz büyük bir milletiz; yaralarımızı sarmayı biliriz. Devletimiz, yine bu yaraları sararak, bu yangınların oluşturduğu tahribatları silecek inşallah. Şimdi sel afetiyle de uğraşıyoruz. Bu iklim değişiklikleri nedeniyle bir taraftan kuraklığa bağlı olarak yangın felaketleri olurken bir taraftan da sel felaketleri meydana geliyor. Karadeniz'de yaşanan bu sel felaketi ile ilgili de bir yardım kampanyası başlattık. Oraya özellikle nakdi yardım yapılması konusunda ciddi katkılar oluyor. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, hemşehrilerimiz o bölgeye yardım etme konusunda seferber olmuş durumda. Buradan da yine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sel bölgesine özellikle nakdi yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz, hesaplarımız kaymakamlıklarda ve Valiliğimizde var. Yapacakları yardımlar oralara yönlendirilebilir. Buraları yeniden imar ve ihya etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşmasının ve edilen duanın ardından küçükbaş hayvanları taşıyan TIR yola çıktı.

Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı
Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı

Antalya, Tarım, Muğla, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya ve Muğla'daki afetzedelere hayvan ve yem bağışı - Son Dakika


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