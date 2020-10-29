Araban'da 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Araban'da 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 14:53
Araban'da 29 Ekim coşkusu, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

28 Ekim günü Araban Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlenen törene, Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban ilçesi Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumu, ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından son bulan kutlama programı Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki Cafe Park'ta düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Törende konuşan Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, resmi konuşma yerine Türk Millet'inin milli mücadelesinden bahsedeğini belirterek, "Bizim hikayemiz, hayatta kalmak değil, ayakta dimdik durmanın hikayesidir. Yeryüzünde yaşayan her milletin bir devlet olabilme hikayesi yoktur, ama devlet olabilmiş her milletin çocuklarına anlatabileceği şerefli bir hikayesi vardır. Ata yurdundan yola çıkarken atımızın terkisine devlet töresini ve bağımsızlık aşkımızı aldık. Orta Asya'dan getirdiğimiz sönmeyen yıldızımız ile Hira dağından doğan hilalimiz Talas ırmağının iki yakasında bir oldu. Ay yıldız oldu. Böylece Ay ve Yıldız etrafında Kaşgarlarda Karahanlı, Horasanlarda Gazneli, İsfahan'da Selçuklu oldu adımız. Buhara'da Semekant'ta Gevher hatunlar, Hatice Arslan hatunlar doğurdu bizi. Kaşgar'da Horasan'da, İsfahan'da; Türk, Acem, Kürt, Arap. Önce hilalin altında bir olduk, kardeşliği ve bereketi gördük; sonra birbirimize düştük, ihaneti ve sefaleti gördük. Malazgirt'ten geldik el ele tutuştuk omuz omuza verdik, kırdık kapısını Bizans'ın; zaferi gördük.

Yüz yıllık susuzluktan uyandık ve suyu gördük, Dicle'yi, Fırat'ı gördük. Diyarbakır'ı, Rize'yi Anadolu'yu gördük. Anadolu'yu yurt tuttuk. Yolcu değil hancı olduk. Sahiplendik kapımıza sığınan her mazlumu. Zalime teslim etmedik hiçbirini. Yemen çöllerinde kavrulduk, Çanakkale'de ölmeden mezara girmeye razı olduk. Vatan içindi her şey. Söz konusu vatansa İsrafil surunu üfler, kıyamet kopar düşmanın üstüne. İşte o zaman her Türk, Selahattin olur, Kılıçarslan olur, Mustafa Kemal olur zalime karşı. Bu Millet yıllardır, yüzyıllardır hiçbir düşmana boyun eğmedi. Zaman gösterdi ki içimizde ve dışımızda düşmanlar hiç eksilmedi. 97 yıl önce bu millet yeniden doğdu. Baş eğmedi yedi düvele. Ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilerimizi, bize bu toprakları yurt edinen cennetmekan atalarımızı, saygı ve özlemle anıyorum. Çok yaşasın Milletimiz, Çok yaşasın Cumhuriyetimiz, Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerindeki okulların müzik öğretmenlerinden oluşan grup tarafından seslendirilen çeşitli şarkı ve türkülerden oluşan müzik dinletisi sunuldu. Programın son bölümünde ise Kaymakamlık makamına geçen Mutlu, bayram tebriklerini kabül etti.

Kutlama programına Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun yanı sıra Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, Araban Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, STK temsilcileri ile birlikte kamu kurum amirleri, öğretmenler muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Araban'da 29 Ekim coşkusu
Araban'da 29 Ekim coşkusu
Araban'da 29 Ekim coşkusu
Araban'da 29 Ekim coşkusu

Gaziantep, Araban, Türk, Ekim, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Araban'da 29 Ekim coşkusu - Son Dakika


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