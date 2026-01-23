Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
23.01.2026 13:03  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Haber Videosu

Sultangazi'de aracını satmak için ekspertize götüren bir kişi, yapılan incelemede otomobilin fabrika çıkışında olmayan sunroofun (açılır tavan), sonradan eklendiğini öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine alıcı satın almaktan vazgeçerken, araç sahibi fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ekspertiz işlemini yapan Enes Morkoç, "Mal sahibi yaşlı bir amcaydı. Durumu öğrendikten sonra dükkanda fenalaştı. Kendisi şu an hastanede, sağlık durumundan haberim yok" dedi.

Ankara'da oto ekspertiz sırasında tavanının değiştiği ve sonradan sunroof eklendiği ortaya çıkan otomobilin satışı iptal edilirken, durumu öğrenen araç sahibi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ARACIN TAVANI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Olay, 10 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir oto ekspertiz merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen araç sahibi, aracını satmak için bir müşteriyle anlaştı. Satış öncesi ekspertize götürülen araçta yapılan kontrollerde, sunroofsuz model olması gereken otomobilin tavanının değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine müşteri, aracı satın almaktan vazgeçti. Yaşananların ardından araç sahibi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

"ALICININ DA SATICININ DA HABERİ YOKTU"

Otomobile ekspertiz yapan Enes Morkoç, "Mal sahibi aracını satmak için ekspertizimize getirdi. Aracı incelediğimizde tavanın değişen olduğunu fark ettik. Aracın fabrika çıkışında tavanında sunroof olmadığını, tavan değiştirildikten sonra sunroof eklendiğini tespit ettik. Alıcının da satıcının da durumdan haberi yoktu. İkinci el araçlarda mutlaka ekspertiz yaptırmamız gerekiyor. Ekspertiz yaptıracağımız firmalara da dikkat etmemiz lazım. Firmaların mutlaka kurumsal olması gerekiyor. Aksi halde bu tür problemler yaşanabiliyor" diye konuştu.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

"MAL SAHİBİ FENALAŞTI, ŞU AN HASTANEDE"

Morkoç, "Mikron değerine baktığımızda aracın mikron değeri fabrika değerlerini birebir veriyor. Tavan döşemesini sökmeden bu aracın tavanının değişen olduğunu anlamamız mümkün değil. Çünkü mikron çalışması yapılmış. Aracın tavanının değişen olduğunu tespit ettikten sonra servis kayıtlarına baktık. Aracın normalde sunroofsuz, bayi çıkışlı bir model olduğunu gördük. Tavan değiştirildikten sonra araca sonradan sunroof eklenmiş. Ayrıca ekstra paket de eklemişler. Aracın mevcut sahibi, aracı satın alırken ekspertiz yaptırmış ancak kurumsal olmayan bir firmada yaptırdığı için bu durum gözden kaçmış. Daha sonra ekspertiz firmasını aradığında da telefonlarına ulaşamamış. Mal sahibi yaşlı bir amcaydı. Durumu öğrendikten sonra dükkânda fenalaştı. Şu an hastanede, sağlık durumu hakkında bilgimiz yok" dedi.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

"BU TÜR OLAYLARDAN DOLAYI GALERİCİLERE ÖN YARGIYLA YAKLAŞILIYOR"

Galerici Serhat Karakaya ise, "İkinci el araç piyasası, sıfır araçlara göre bir tık daha uygun olduğu için ve sıfır araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ikinci el araçlara rağbet var. Ancak bu tür olaylardan dolayı halkımız biz galericilere ön yargıyla yaklaşıyor. Biz galericiler olarak, fiyatları sıfıra göre daha uygun tutmaya çalışıyoruz. İnşallah piyasa açılacak, araç alım satımı daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Kaynak: DHA

Sultangazi, Otomobil, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User Apple User:
    daha iyi ya,adam madraf yapıp ekletmiş,sorun ne? 2 1 Yanıtla
    osmantapki3452 osmantapki3452:
    araba takla atmış 0 0
  • Muzaffer Salman Muzaffer Salman:
    alırken para gitmesin diye expere sokmuyorlar sonra hastaneye gidiyorlar 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    dünya malına bu kadar düşkün olmak soru işareti 2 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    hatta direk sana getirelim olur mu 1 0 Yanıtla
  • wcgbp66zjp wcgbp66zjp:
    Sanrufun sonradan takilmasi bir problem degil ki.Ben de bayiden sifir honda almistim,sanruf yoktu ve sanruf takarak teslim ettler,araci 10 yil kullandiktan sonra bir traflk polisine sattim.Kullandigim surece 3-4 defa ancak sanrufu acmistik,yani gerekli bir sey degil. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan’dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Fatih Karagümrük’te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi şoke eden ayrılık
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
11:08
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:08:04. #7.11#
SON DAKİKA: Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.