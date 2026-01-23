Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Ankara'da oto ekspertiz sırasında tavanının değiştiği ve sonradan sunroof eklendiği ortaya çıkan otomobilin satışı iptal edilirken, durumu öğrenen araç sahibi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ARACIN TAVANI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Olay, 10 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir oto ekspertiz merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen araç sahibi, aracını satmak için bir müşteriyle anlaştı. Satış öncesi ekspertize götürülen araçta yapılan kontrollerde, sunroofsuz model olması gereken otomobilin tavanının değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine müşteri, aracı satın almaktan vazgeçti. Yaşananların ardından araç sahibi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ALICININ DA SATICININ DA HABERİ YOKTU"

Otomobile ekspertiz yapan Enes Morkoç, "Mal sahibi aracını satmak için ekspertizimize getirdi. Aracı incelediğimizde tavanın değişen olduğunu fark ettik. Aracın fabrika çıkışında tavanında sunroof olmadığını, tavan değiştirildikten sonra sunroof eklendiğini tespit ettik. Alıcının da satıcının da durumdan haberi yoktu. İkinci el araçlarda mutlaka ekspertiz yaptırmamız gerekiyor. Ekspertiz yaptıracağımız firmalara da dikkat etmemiz lazım. Firmaların mutlaka kurumsal olması gerekiyor. Aksi halde bu tür problemler yaşanabiliyor" diye konuştu.

"MAL SAHİBİ FENALAŞTI, ŞU AN HASTANEDE"

Morkoç, "Mikron değerine baktığımızda aracın mikron değeri fabrika değerlerini birebir veriyor. Tavan döşemesini sökmeden bu aracın tavanının değişen olduğunu anlamamız mümkün değil. Çünkü mikron çalışması yapılmış. Aracın tavanının değişen olduğunu tespit ettikten sonra servis kayıtlarına baktık. Aracın normalde sunroofsuz, bayi çıkışlı bir model olduğunu gördük. Tavan değiştirildikten sonra araca sonradan sunroof eklenmiş. Ayrıca ekstra paket de eklemişler. Aracın mevcut sahibi, aracı satın alırken ekspertiz yaptırmış ancak kurumsal olmayan bir firmada yaptırdığı için bu durum gözden kaçmış. Daha sonra ekspertiz firmasını aradığında da telefonlarına ulaşamamış. Mal sahibi yaşlı bir amcaydı. Durumu öğrendikten sonra dükkânda fenalaştı. Şu an hastanede, sağlık durumu hakkında bilgimiz yok" dedi.

"BU TÜR OLAYLARDAN DOLAYI GALERİCİLERE ÖN YARGIYLA YAKLAŞILIYOR"

Galerici Serhat Karakaya ise, "İkinci el araç piyasası, sıfır araçlara göre bir tık daha uygun olduğu için ve sıfır araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ikinci el araçlara rağbet var. Ancak bu tür olaylardan dolayı halkımız biz galericilere ön yargıyla yaklaşıyor. Biz galericiler olarak, fiyatları sıfıra göre daha uygun tutmaya çalışıyoruz. İnşallah piyasa açılacak, araç alım satımı daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.