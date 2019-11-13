Son Dakika Haberleri: Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
Son Dakika Ekonomi Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta - Son Dakika Ekonomi

Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

6 saat önce

İnşaatı devam eden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor.

Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta, System.String[]

İnşaatı devam eden Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşlerini aralık ayı sonunda gerçekleştirmesi planlanıyor.


Türkiye'de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Projenin bir çok etabı tamamlanırken 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlaması hedefleniyor. Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yüklenici firma ve projenin iştirakleri bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı yaptı. Yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirmenin hedeflendiği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'ndan önce hattın hizmete alınması talimatını vermişti. - SİVAS

Ankara, Aralık, Sivas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aralık ayı sonunda Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]