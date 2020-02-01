Arap Topluluğu Birliğinden

Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali, Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'yi anlatan video izletildi. Türk ve Arap öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu programda, Türkiye- Filistin ilişkilerini temsilen anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, etkinlikte, Türkiye'nin mazlum halklara ayrım gözetmeksizin yardım ettiğini söyledi.

Aktay, " Orta Doğu'da birçok mazlum olmasına rağmen başka ülkeler kol kanat germedi, yardımda bulunmadı. Türkiye, ihtiyacı olanların elinden tutup yardım etti. Türkiye, hiç ayrım yapmadan, savaştan kaçıp gelen herkese kapısını açtı." dedi.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Mustafa Tarhuni ise düzenlenen etkinliğin, Türkiye'de ikamet eden Arap topluluğunun Türk halkına ve hükümetine basit bir jesti olduğunu ifade ederek, "Burada, 'Teşekkürler Türkiye' demek istiyoruz ki bu kelime, Türkiye'nin bize karşı göstermiş olduğu cömertlik karşısında basit kalır. Ancak biz burada sevgi, saygı, vefa ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye herkesi kucaklamıştır"

Tarhuni, mazlumların ve yardım isteyenlerin adresinin Türkiye olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, cömertlikte hızla akan bir nehir gibi olmuştur ve herkesi kucaklamıştır. Türkiye, Suriye'de, Libya'da, Körfez'de, Burma'da, Afrika'da ve etrafındaki komşu ülkelerde ve uluslararası tüm platformlarda zalimlere karşı mazlumların yanında durmuş oları savunmuştur.

Bugün şunu demek istiyoruz ki, siz tek başınıza değilsiniz. Müslüman ve Arap dünyasından sizinle beraber bu yolda yürüyen ve sizi destekleyen milyonlarca insan var. Cömertliğinizin ve fedakarlıklarınızın karşılığını ödediğinizin farkındayız ki siz sözünüzün erisiniz, tarihiniz de buna şahittir. Türkiye, medya alanında bir fener olmuş, kültürel anlamda herkesle kucaklaşmış ve Müslümanlar için güvenilir bir yer olmuştur. Burada hep birlikte kaynaşıp İslam düşmanlarına ve Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenlere karşı duracağız."

"Türkiye'ye büyük bir şükran borcumuz var"

Teşekkürler Türkiye Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Nebil Said Ganim de festivalin Türk hükümetine, halkına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, gösterdikleri cömertliğe karşı bir sevgi ve şükran niteliğinde düzenlendiğini söyledi.

Ganim, "Biz ve kardeşlerimiz, Türkiye'yi selamlamak ve 'Teşekkürler Türkiye' demek için farklı Arap ve Müslüman ülkelerinden geldik. Bizim aziz ve sevdiğimiz değerli Türkiye'ye büyük bir şükran borcumuz var. Nitekim tarih boyunca bu ülke, İslam'a ucu bucağı görünmeyecek kadar çok büyük hizmetler sunmuştur. Allah'ın yardımıyla İslam'ı savunan Türkler sayesinde, İslam'ı yok etme komploları da başarısız olmuştur. Nitekim Türkiye, İslam'ı savunma görevini en iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Mazideki ve şu andaki Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ganim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ı ve Müslümanları, savunarak sağlam bir duruş sergilediğini kim inkar edebilir ki? Erdoğan, lafla değil, icraatlarıyla konuşuyor. Zalim güçler karşısında ve bir milyar yedi yüz milyon Müslüman adına, 'hayır' diyerek dimdik durmuş, büyük fedakarlıklar göstermiştir."

Programda, Türk ve Arap toplumu arasındaki ilişkilerin gelişimine katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun, yazar Mustafa Özcan, Orta Doğu uzmanı Ömer Faruk Korkmaz, Merosa Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Katipoğlu, Prof. Dr. Samir Salha ve İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Köroğlu'na plaket ve Libya'da sembol isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın portresi hediye edildi.