Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

19.12.2025 09:32  Güncelleme: 10:19
19.12.2025 09:32  Güncelleme: 10:19
Arnavutköy'de yaz aylarında hurdacılıkta kullanılan atlar havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakıldı. Başıboş atlar hem yaşam mücadelesi veriyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaz aylarında hurdacılık ve taşıma işlerinde kullanılan atlar, havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakılıyor.

ARAÇLARIN ARASINDA KOŞUYORLAR

Sokağa bırakılan atlar, hem kendi yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. İlçenin farklı mahallelerinde caddelerde, boş arazilerde ve zaman zaman araçların arasında koşuşturan atlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle gece saatlerinde karanlık yollarda aniden yola çıkan atlar, kazalara davetiye çıkarıyor.

YİYECEK ARIYORLAR

Öte yandan, bakıma muhtaç halde başıboş dolaşan atların görüntüsü drone kamerasıyla havadan da görüntülendi. Görüntülerde, atların soğuk hava şartlarına rağmen yiyecek arayışı içinde oldukları görüldü.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
