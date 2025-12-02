Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasan G'nin (41) kullandığı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.
Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
