Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti
02.12.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de bariyerleri aşan kamyonet gece saatlerinde alt yola devrildi. Sabah yoldan geçenlerin fark ettiği kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'de Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasan G'nin (41) kullandığı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.

Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

SABAH YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Artvin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Genç sporcu evinde ölü bulundu Genç sporcu evinde ölü bulundu
Buraya kadarmış Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
9 yıllık evlilik sona mı erdi Cenk Tosun’dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt 9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt
Tutkusu sonu oldu 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
Trump MR sorularına sinirlenip muhabire ağır şekilde hakaret etti Trump MR sorularına sinirlenip muhabire ağır şekilde hakaret etti
U19 Paf Ligi’nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

10:34
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
10:24
Ayağında 80 bin TL’lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
10:14
Derbiye damga vurdu Türkiye’nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde
09:54
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
09:49
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
09:32
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
09:29
Karadeniz’de gerginlik tırmanıyor Bir gemi daha saldırıya uğradı
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
09:22
Barış’ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
09:16
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir’den haber var
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 11:20:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.