Astrolog Aysun Koç’tan 30 haziran oğlak dolunayı uyarısı: Gerilim, yüzleşme ve kritik kararlar - Son Dakika
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Astrolog Aysun Koç’tan 30 haziran oğlak dolunayı uyarısı: Gerilim, yüzleşme ve kritik kararlar

Astrolog Aysun Koç’tan 30 haziran oğlak dolunayı uyarısı: Gerilim, yüzleşme ve kritik kararlar
27.06.2026 14:28
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Astrolog Aysun Koç, 30 Haziran saat 02.55’te Oğlak Burcu’nun 8 derecesinde gerçekleşecek dolunaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, aile içi gerilimlerden iş hayatındaki tansiyona, iletişim kazalarından geçmiş konuların yeniden gündeme gelmesine kadar birçok başlıkta kritik etkiler olabileceğini, bazı alanlarda ise destekleyici gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Astrolog Aysun Koç, 30 Haziran’da Oğlak Burcu’nun 8 derecesinde gerçekleşecek dolunayın özellikle aile, iş ve iletişim alanlarında gerilimleri artırabileceğini söyledi. Koç, Merkür’ün durağan olması nedeniyle iletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar ve imza gerektiren işlerde gecikmeler yaşanabileceğini belirtti. Süreçte geçmiş konuların yeniden gündeme gelebileceğini ifade eden Koç, önemli kararların ertelenmesini önerdi.

“DOLUNAY GERİLİM VE YÜZLEŞME GETİRİYOR”

Astrolog Aysun Koç, 30 Haziran’da Oğlak Burcu’nun 8 derecesinde gerçekleşecek dolunayın özellikle sorumluluk, iş hayatı ve aile temalarında gerilimi artırabileceğini söyledi. Koç, dolunayın “çatışma enerjisi” taşıdığını belirterek aile içi konularda hem yüzleşme hem de destek arayışlarının öne çıkabileceğini ifade etti.

Koç, ayrıca dolunay anında Neptün etkisinin devrede olduğunu vurgulayarak, gizli kalan konuların açığa çıkabileceğini ve bazı ilişkilerde belirsizliklerin netleşeceğini dile getirdi.

“MERKÜR DURAĞAN, İLETİŞİME DİKKAT”

Aysun Koç, iletişim gezegeni Merkür’ün durağan pozisyonda olmasının özellikle aile içi diyaloglarda dikkat gerektirdiğini söyledi. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar, kırıcı konuşmalar ve iletişim kazalarının yaşanabileceğini ifade etti.

Koç, ticari süreçlerde aksaklıklar olabileceğini, sözleşme ve imza gibi konularda ise gecikmelerin gündeme gelebileceğini belirterek önemli kararların ertelenmesini önerdi. Özellikle nikah, alım-satım ve resmi anlaşmalar için “bir ay sonrasının daha doğru olacağını” vurguladı.

“BURÇLARDA KADERSEL ETKİLER VAR”

Astrolog Aysun Koç’a göre dolunaydan en çok Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları etkilenecek. Boğa ve Başak burçlarının ise daha destekleyici etkiler alacağı ifade edildi.

Koç; Koç burçlarında kariyer değişimleri, Yengeç’te evlilik ve ortaklık kararları, İkizler’de finansal gelişmeler, Aslan’da ise sağlık ve iş değişimleri görülebileceğini söyledi. Balık burçlarında ise sosyal çevreyle ilgili netleşmeler yaşanacağını aktardı.

Ayrıca eski ilişkiler, geçmiş ortaklıklar ve yarım kalan konuların yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

“MARS–URANÜS ETKİSİ KAZA VE TARTIŞMALARA AÇIK”

Aysun Koç, dolunay sırasında Mars–Uranüs etkisinin devrede olacağını belirterek özellikle trafik kazaları, ani tartışmalar ve beklenmedik kırgınlıklara dikkat çekti.

Koç, “Önemli imzaları erteleyin, bir ay sonrasını bekleyin” uyarısını yinelerken, bu iki haftalık sürecin dikkatli ve temkinli geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Son Dakika Astroloji Astrolog Aysun Koç’tan 30 haziran oğlak dolunayı uyarısı: Gerilim, yüzleşme ve kritik kararlar - Son Dakika

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