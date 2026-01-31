Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de İş Yeri Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?