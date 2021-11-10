Atatürk, AKM'de düzenlenen "Mavi Gözlü Mucize" etkinliğinde anıldı - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile İstanbul Devlet Tiyatrosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde aynı sahneyi paylaştı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Mavi Gözlü Mucize" başlıklı etkinlikte, Ahmed Adnan Saygun'un "Bozlak" ve "Kapasam da Gözümü", Cemal Reşit Rey'in "10. Yıl Marşı", Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi", İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" eserleriyle Aydın Karlıbel'in "Kasımpatları", "Drama Türküsü", "Kitabı Bahriye", "Atatürk Marşı" ve "Sarı Zeybek" adlı besteleri yorumlandı.

Etkinlikte ayrıca Serdar Yalçın düzenlemesiyle "Yemen Türküsü", "Çanakkale Türküsü", Sayram Akdil düzenlemesiyle "Efem", Aytekin Albuz düzenlemesiyle "Ah Bir Ataş Ver", Giacomo Puccini'nin "Tosca", Georges Bizet'nin "Carmen" operalarından aryalar seslendirildi.

Anma etkinliğinde İDOB sanatçıları Ecesu Sertesen, Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Ürben, Murat Güney, Jaklin Çarkçı, Serkan Bodur ile piyanist Aydın Karlıbel sahne aldı.

Solist dansçı Melike Manav da Ebru Cansız koreografisiyle Aydın Karlıbel'in düzenlemesini yaptığı "İlk Aşk" şarkısı eşliğinde dans etti

Orhan Kurtuldu'nun kurgu ve rejisinin yanı sıra Duygu Urhan ile anlatıcılığı üstlendiği etkinlikte dekor tasarımını Arzu Özdemir, ışık tasarımını Kaan Eman yaptı.