Atık suyun her damlası değerlendiriliyor - Son Dakika

Atık suyun her damlası değerlendiriliyor

Atık suyun her damlası değerlendiriliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atıksu Arıtma tesislerindeki suların geri kazanılmasını sağlayarak bu suyun yeşil alan sulamasında kullanılmasın sağlıyor Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, çevre kirliliği temiz su miktarını ve...

Atık suyun her damlası değerlendiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atıksu Arıtma tesislerindeki suların geri kazanılmasını sağlayarak bu suyun yeşil alan sulamasında kullanılmasın sağlıyor

MUĞLA - Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilemekte bu da mevcuttaki su kaynaklarının önemini daha da arttırmaktadır. Bu doğrultuda atık suyun uygun arıtma proseslerinden geçirilerek yeniden kullanılması sağlanmaktadır.

Menteşe'de Parkların Yüzde 90'ı Arıtma Suyuyla Sulanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hizmete soktuğu ve yeni yapacağı atık su arıtma tesislerinde atık suyun geri dönüşümünü sağlayan sistemi tesislerinde hayata geçiriyor. Muğla Belediyesi döneminde 2013 yılında açılışı yapılan Menteşe İlçesi merkez mahallelerine hizmet veren 17 bin 111 metreküp gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'nin ileri biyolojik arıtma prosesi sonrasında yer alan filtrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri ile atık su yeniden kullanım için mevzuat kriterlerine getiriliyor. Muğla merkezde Menteşe ilçesine bağlı park ve bahçelerin yüzde 90'ı arıtılmış atık su ile sulanıyor. 2019 yılında yeniden kullanım amacıyla Menteşe Belediyesi'ne 300.000 m3 arıtılmış deşarj suyu verilerek yeşil alanlarda kullanılması sağlandı.

Bodrum'da 350 bin Metreküp Su Geri kazanıldı

Bodrum ilçesi Konacık Atık su Arıtma Tesisi'nin membran biyoreaktör üniteleri ile biyolojik arıtma sonrasında ileri arıtma gerçekleştirilerek atıksu yeniden kullanılabilecek kriterlere getirildi ve Bodrumda 2019 yılında 350.000 m3 atık su yeniden kullanılarak sulama suyu olarak değerlendirilmesi sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında inşaatını tamamlayarak devreye aldığı yeni ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olan Ölüdeniz Atık su Arıtma Tesisinde de arıtılmış suyun sulama suyu kriterlerinde olması sebebiyle izin işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından arıtılmış su yeşil alanlarda kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Turgutreis'e yapacağı 37 bin metreküplük atık su arıtma tesisi ile Fethiye ilçesinde mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesinin iki katına çıkarılacağı yatırımlarla bu tesislerdeki atık sularda yeşil alan sulamalarda kullanılacak.

Başkan Gürün; "Kaynaklarımızın kıymetini bilmeli, onları korumalı, geleceğimize yatırım yapmalıyız."

Dünya'nın ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tıpkı petrol gibi suyla ilgili de sıkıntılar yaşayabileceğinin altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gelişen teknoloji ve çevreci yatırımlarla atık sudan sulama suyu elde ettiklerini bu sayede içme ve sulama suyundan tasarruf sağladıklarını belirtti.

Başkan Gürün; "Yaşam kaynağımız suyumuzun kıymetini sadece suyumuz azaldığında ya kesildiğinde değil her zaman bilmeli, gereksiz su israfından kaçınmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak atık su arıtma tesislerimizde bilimsel yöntemlerle arıtılan suların yeşil alan, park, bahçe hatta tarlalarda sulama suyu olarak kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. 2013 yılında Muğlamıza kazandırdığımız atık su arıtma tesisindeki teknoloji sayesinde Menteşe ilçemizde parkların yüzde 90'ı arıtmadan elde edilen gri su diye adlandırılan suyla sulanıyor. Muğlamıza kazandırdığımız ve yapımına başlayacağımız arıtma tesisleri sadece suyu arıtmayla kalmayacak buradan elde edilen sularla yeşil alanlar hatta tarlalar sulanacak. Kaynaklarımızın kıymetini bilmeli, onları korumalı, geleceğimize yatırım yapmalıyız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da en önemli yaşam kaynağımız su" dedi.

Atık suyun her damlası değerlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Atıksu, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atık suyun her damlası değerlendiriliyor - Son Dakika

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