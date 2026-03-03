ATO Başkanı Baran: "Hırvatistan ile Ticaret Hacmimizi 5 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyoruz"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, "Ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçilik Müsteşarı Drazen Keser'in de yer aldığı görüşmede konuşan Baran, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da güçlü bir zemine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve NATO ile AB üyelik süreçlerinde destek verdiğini hatırlatan Baran, Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini dile getirdi. Baran, şöyle konuştu:

"2015 yılında 387 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2025 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. 2025 yılında Hırvatistan'a 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 214 milyon dolar ithalat yaptık. Bu ivmeyi yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim ve dağıtım kapasitesi ile Hırvatistan'ın Avrupa Birliği iç pazarına erişim avantajı birleştiğinde, karşılıklı ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz."

Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını kaydeden Baran, "Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını memnuniyetle takip ediyoruz. Türk firmalarımızın ülkenizdeki yatırımlarının 400 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Türk yatırımcılarımız bugün Hırvatistan'da turizmden inşaata, lojistikten enerjiye kadar çeşitli sektörlerde iş birliklerine imza atıyor. Bugüne kadar Hırvatistan'da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş projelerin toplam bedelinin 1,2 milyar dolar olduğu ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ankara ekonomisine ilişkin bilgi veren Baran, Hırvatistan ile Ankara'nın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Hırvatistan, AB'ye stratejik giriş noktası"

Büyükelçisi Cvitanovic de Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak güçlü bir zemine dayandığını belirterek, "Türkiye büyük bir ülke, Hırvatistan daha küçük ölçekli olabilir ancak en başından bu yana çok iyi ilişkiler içindeydik. Ülkemizin kuruluş sürecinde Türkiye en büyük desteği veren ülkelerden biri oldu" dedi.

Ekonomik iş birliğinin yıllar içinde istikrarlı biçimde geliştiğini ifade eden Cvitanovic, "Belki hızlı değil ama her zaman pozitif yönde ilerleyen bir ekonomik ilişkimiz oldu. Bugün artık bunu çok daha somut projelerle görüyoruz" diye konuştu.

Hırvatistan'da çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Cvitanovic, güncelde en büyük altyapı projelerinden birinin Türk bir inşaat firması tarafından yürütülen, Adriyatik Denizi'nden Macaristan'a uzanan çift hatlı demiryolu projesi olduğunu söyledi. Bunun yanında Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Binası'nın renovasyonunun da bir Türk firması tarafından başarıyla tamamlandığını kaydeden Cvitanovic, "Bu proje teknik ve idari açıdan oldukça zorluydu. Kültürel miras ve mevzuat nedeniyle titiz bir süreç yürütüldü ancak Türk firması projeyi başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe de Türk yatırımlarının Güney Adriyatik'ten kuzeye kadar yayıldığını belirten Cvitanovic, Dubrovnik'te büyük bir resort yatırımı bulunduğunu, kuzey bölgelerde de yeni projelerin devam ettiğini söyledi. Enerji alanındaki iş birliğine dikkati çeken Cvitanovic, hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında Hırvat şirketinin Türkiye açıklarında çalışmalar yürüttüğünü ve Türk Petrolleri ile iş birliğinin başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

Lojistik alanında iş birliği imkanı

Savunma sanayinde de temasların devam ettiğini belirten Cvitanovic, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu alandaki iş birliğini geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Lojistik alanında iş birliği yapılabileceğine dikkati çeken Cvitanovic, "Adriyatik'te üç limanımız hazır. Türk lojistik firmaları bu limanları kullanarak Balkanlar'a, Orta Avrupa'ya ve Batı Avrupa'ya açılabilir ve böylelikle yaklaşık 450 milyon nüfusluk bir pazara erişim imkanı sağlanabilir" dedi.

Büyükelçi, Türk firmalarının Hırvatistan firmalarıyla ortaklık kurarak Avrupa Birliği ihalelerine katılabileceğini ve bu şekilde teknik engelleri aşabileceğini anlattı.

Başkent Ankara'nın sağlık ve termal turizm kapasitesine dikkati çeken Büyükelçi Cvitanovic, Ankara'daki termal kaynakları yerinde incelediklerini ve özellikle sağlık ve yaşlı bakım turizmi alanlarında iş birliği için görüşmeler yaptıklarını söyledi.