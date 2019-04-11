ATO Rusya'dan Sonra İtalya'da da Ankara'nın Tanıtımı İçin Atağa Geçti

Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın turizm potansiyelinin artması için çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, üstü örtülü bir hazinedir" dedi.
Ankara Ticaret Odası, Türk Hava Yolları
(THY
) işbirliğiyle Ankara'nın yurtdışında tanıtımı amacıyla Rusya Federasyonu
ile başlattığı çalışmaları İtalya
ile sürdürdü. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ve THY organizasyonuyla Türkiye
'yi ziyaret eden İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Başkan Yardımcısı Giovanni Rubeca, Sicilya Bölge Müdürü Giusepe Ciminissi ve gazetecileri kabul etti. Kabulde konuşan Baran, heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ATO olarak Ankara'nın artan turizm potansiyeliyle birlikte yabancı turist
sayısının da artırılması için çalıştıklarını söyledi. Baran, "Türkiye'nin başkenti Ankara, ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olmanın yanı sıra bir kültür ve turizm şehri, üstü örtülü bir hazine" dedi. İtalyan heyetin ziyaretinin bu çerçevede büyük önem taşıdığını dile getiren Baran, heyete Ankara'nın tarihi ve turistik potansiyeliyle genel durumu hakkında bilgi verdi. Ankara etrafındaki termal zenginliklere dikkat çeken Baran, Kızılcahamam
, Ayaş
, Beypazarı
, Çamlıdere
, Güdül
, Elmadağ
, Polatlı
'nın bu konuda önemli yerler olduğunu söyledi. Avrupa
'nın en büyük şehir hastanesinin Ankara'da açıldığını söyleyen Baran, "Ankara'nın yaklaşık yatak kapasitesi 15 bin oldu. Yapımı devam eden ikinci şehir hastanemizle birlikte Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli de artacak. İleride tamamlanacak projelerle birlikte bu sayı 25 bine çıkacak" dedi. Özel, üniversite ve devlet hastaneleri ile Ankara'nın sektörde söz sahibi olmaya başladığını söyleyen Baran, yetişmiş hekimleri, uygun donanımı ve ücretleri ile büyük başarılara imza atmaya başladıklarını kaydetti. Baran, "Ankara sağlık turizminde de önemli bir hazine. Bu sene İtalya'dan Türkiye'ye 1 milyon turist bekleniyor. Bizler de ATO olarak İtalyan dostlarımızı Ankara'ya davet ediyoruz. 2-2,5 saat uçuş mesafesinde olan şehrimize doğrudan uçuşların olması Ankara'yı turistler için yakın kılıyor" dedi.
Baran, Ankara'dan yurt dışına gerçekleştirilen uçuş sayısını artırma amacında olduklarını söyledi. Baran, "Türkiye'ye gelen İtalyan sayısını artırmak istiyoruz. Bu birkaç günlük süreçten keyif almanızı diliyorum" dedi. Roma
Ankara direkt uçuşu
İtalya Turizm Acenteleri Fedederasyonu Başkanı Ivana Jelinic de toplantıda yaptığı konuşmada, Roma ve Ankara arasındaki direkt uçuşun, ilişkilerin daha da ileriye taşınması için iyi bir imkan olduğunu söyledi. Jelinic, İtalyan ve Türk turistlerin gerçekleştirecekleri yolculuğun Ankara'dan başlama misyonunu edinerek Başkent'e geldiklerini söyledi. Ankara'nın, İtalya pazarında çok tanınmayan bir şehir olduğunu dile getiren Jelinic, Ankara'nın her zaman için politika ile değerlendirildiğini söyledi. Jelinic, "7 Ocak'ta Ankara-Roma aktarmasız uçuşlarının gerçekleşmesi çok iyi bir başlangıç oldu. Bütün İtalyan meslektaşlarımız bu bölgeyi keşfetmeye başladılar. Bu uçuşlarla bölgeye dikkatler çekildi ve uçuşlar merak uyandırdı" dedi.
"Ankara çok temiz bir şehir"
Jelinic, "Bu uçuşun başlaması turistik açıdan önemli ama aynı zamanda ticaretin gelişmesini de sağlayabiliriz. Bu uçuşlara bu yönden de bakıyoruz" dedi. Havaalanında uçaktan indikten sonraki ilk izlenimini paylaşan Jelinic, "Ankara çok temiz ve çok düzenli bir şehir, Roma gibi değil" dedi. Jelinic, "Hiç tanımadığımız şehri keşfetmek adına bu süreci çok iyi değerlendirmeye çalışacağız. İş adamlarının da içinde bulunduğu başka bir delege grubuyla birlikte Ankara'ya gelmeyi istiyoruz. Bu hepimiz için uzun soluklu iş ilişkileri sürecinin başlangıcı olur" dedi.
Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu da konuşmasında göreve geldikleri günden beri Ankara'nın hem ticaretini hem de turizmini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklere devam ettiklerini söyledi. Çolakoğlu, daha önce Rus basın heyetinin Ankara'da üç gün boyunca konuk edilerek Başkent'in tanıtıldığı programın İtalyan heyetle devam ettiğini kaydetti. Çolakoğlu, "Avrupa ve dünyadaki farklı şehirlere direkt uçukların artırılması kararının sonucu olarak, 7 Ocak tarihinde Roma'ya direkt uçuşlar başlatılmıştı. Direkt uçuşların daha etkin kullanılması için Roma'dan gelen misafirler Ankara tanıtımı için Başkent'te ağırlanacak" dedi.
Toplantıya, İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Giovanni Rubeca, Sicilya Bölge Müdürü Giusepe Ciminnisi, İtalyan gazeteciler, Annarosa Toso, Cristina Melis, THY Satış Müdürü Emrullah Kirişçi, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz
ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ülkü Karakuş, Nuh Acar, Süleyman Ekinci
, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı
, Komisyon Üyeleri Muhammet Sarıtaş, Mustafa Tekeli
, Necmettin Din, Raşit Mandıroğlu, Ünsal Akkuş
, ATO Meclis Üyesi İsmail Kulak, ATO 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya ve Komite Üyesi Zeynel Gürsu
Gençay katıldı. - ANKARA