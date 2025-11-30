Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu - Son Dakika
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
30.11.2025 10:39
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Avcılar'da alışveriş yaptıktan sonra eve dönen 65 yaşındaki adama otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Aksoy, havada takla atıp 24 metre uzaklıkta yere düştü. Yaşlı adam hastanede yaşam mücadelesi verirken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü şahidi, bölgede sık sık benzeri kazaların yaşandığını belirterek önlem alınması çağrısında bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Firuzköy Bulvarı'nda dün saat 13.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez Mahallesi yönündeki altgeçitten gelen Muhammed Işık yönetimindeki otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a (65) çarptı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

HAVADA TAKLA ATIP METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

İLK KAZA DEĞİLMİŞ

Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya tanık olan Volkan Atmaca, bölgede benzeri kazaların sık sık yaşandığını belirterek, bu noktaya yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    arkadan gelen haysiyetsiz sürücüler neden devam ediyorlar ben anlamadım 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu - Son Dakika
