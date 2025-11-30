Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Firuzköy Bulvarı'nda dün saat 13.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez Mahallesi yönündeki altgeçitten gelen Muhammed Işık yönetimindeki otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a (65) çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi.
Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya tanık olan Volkan Atmaca, bölgede benzeri kazaların sık sık yaşandığını belirterek, bu noktaya yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.
