Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk

Haberin Videosunu İzleyin
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk
22.12.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk
Haber Videosu

Adana'da avukat Emre Çulhacı, adına trafik cezası olarak 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında vergi borcu göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Vergi dairesinde sehven yapılan bir hata nedeniyle olayın yaşandığı ortaya çıktı. Çulhacı, "Astronomik bir rakamla karşılaştım. Yanlış okuyorlardır diye düşündüm. Gerçekten sistemde bu rakam görünüyordu" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Avukat Emre Çulhacı, adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında trafik cezası kaynaklı vergi borcu göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'de geçen yıl kesilen toplam trafik cezalarının yaklaşık 30'da birine denk gelen rakam karşısında şoku atlatan avukat Çulhacı, yaptığı görüşmelerle hatayı düzelttirdi.

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk

"YANLIŞ OKUYORLARDIR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Çukurova Vergi Dairesi tarafından sehven yapılan hata yüzünden olayı yaşadığını anlatan avukat Emre Çulhacı, "Yıl sonu olması nedeniyle avukatlar olarak beraat vekalet ücretlerini talep ettiğimizde, savcılığın idari işler biriminden 'borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Ancak bana, Kozan Savcılıktan ciddi bir kamu borcum olduğu buraya kesinti yapılacağı söylenmesi üzerine araştırmam gerektiği yönünde uyarı aldım. Bende yanlış okuyorlardır diye düşündüm" dedi.

"2 MİLYAR 650 MİLYON GİBİ ASTRONOMİK RAKAMLA KARŞILAŞTIM"

İlk etapta rakamın yanlış okunduğunu düşündüğünü belirten Çulhacı, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu. Bir hane eksik okunarak bana söylenen ve bu bile çok yüksek bir miktardı. Önce yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylendi. Buna bile inanamadım. Ancak daha sonra 2 milyar 650 milyon TL gibi astronomik bir rakamla karşılaştım. E-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nden borç durum yazısı aldım. Süreci düzeltmek için çalışmalara başladım. Gerçekten de bu rakam sistemde görünüyordu. Ancak vadesi geçmiş borçlara baktığımda durumun farklı olduğunu fark ettim. Dolar bazında güncel borca baktığımda 63,5 milyon dolar borç oluyor. Ödenmemiş hatalı bir 'u' dönüşü 1042 TL cezam vardı " diye konuştu.

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk

"250 ARABA, 660 DAİRE PARASI EDİYOR"

Çulhacı, "Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirtildi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu; farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekalet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım. Borcun trafik cezası olarak görünmesi beni biraz rahatlattı çünkü bu kadar yüksek bir trafik cezası için çok olağan dışı şeyler yapmak gerekir. 2,5 milyar TL gibi bir borcun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. 5 yıllık avukatım, çevremde bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım. Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, trafik, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Devlet kurumlarının düştüğü durum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır’dan ödül Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Bursaspor’dan dikkat çeken transfer Halil Akbunar imzayı attı Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı
Selçuk İnan’dan bahis itirafı Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
Destici “Destek yetersiz“ dedi, hükümete seslendi Verdiği rakam çarpıcı Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Fenerbahçe’de Lookman’a çılgın teklif Kazandığının tam 5 katı Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ukrayna istihbarat şefi: Rusya 2027’de Baltık bölgesini işgal edecek Ukrayna istihbarat şefi: Rusya 2027'de Baltık bölgesini işgal edecek
Dünyanın öfke haritasında Türkiye’nin sırası dikkat çekti Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Yüreğir’de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek’i unutmadı Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'i unutmadı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi 600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

14:21
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama
14:20
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler
SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
14:19
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel’den Leyla Zana açıklaması
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması
14:06
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira’yı, ikinci sarı karttan at
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at
13:59
Tüm gözler onu aradı TÜGVA’daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
13:33
Dava dosyasına girdi Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog
13:04
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarı: İstanbul 7’den büyük bir depreme hazır olmalı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı
12:29
Fidan, Güler ve Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret İşte masadaki konu
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! İşte masadaki konu
12:06
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest
11:55
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis’te yeteri kadar terörist var
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var
11:50
Belediye otobüsünde skandal hareket
Belediye otobüsünde skandal hareket
11:27
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada İşte vahşetin nedeni
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 15:22:29. #7.12#
SON DAKİKA: Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 250 araba, 660 daireye denk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.