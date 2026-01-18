Ayder Yaylası\'nda Kış Turizmi Canlanıyor

KARADENİZ'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte seyirlik görüntüler oluşurken, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler, rotasını ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çevirdi. Sömestir tatilinin yanı sıra bu yıl 18'incisi düzenlenecek kardan adam festivali öncesi turizm hareketliliği yaşanan yayladaki otellerde, doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki turizm merkezi Ayder Yaylası, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yayla; kaplıcaları, balı, zengin florasının yanı sıra mevsimlere özel şenlikleriyle ziyaretçi akınına uğruyor. Sömestir tatilinin yanında bu yıl 24-25 Ocak tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek 'Kardan Adam Festivali' öncesi turizm hareketliliği yaşanıyor. Tarihi evleri, kemer köprüleri ve muhteşem doğasıyla kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlayan yayla, foto safari yapmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekti. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Ayder Yaylası'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaşırken, festivalle birlikte tesislerin tamamen dolması bekleniyor. Misafirlerini ağırlamak için hazırlıkların tamamlandığı turizm merkezinde, kar yağışına karşı ekipler de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevresindeki ormanın beyaz örtüyle kaplandan yaylada ortaya çıkan seyirlik manzara dron kamerasına yansıdı.

'HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Sarı, bölgede planlanan ve renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin kış turizmine olumlu etkisi dikkat çekerek, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor, yakın zamanda tamamlayacağız. Şu an bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 civarında, önümüzdeki günlerde bunun yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. 17 yıldır düzenlediğimiz festivalin bu yıl 18'incisini gerçekleştireceğiz" dedi.

'HERKESİ AYDER'E BEKLİYORUZ'

İşletmeci Erdem Dalga, "Ayder'de genç işletmecilerden biriyim. Festival hazırlıkları tam gaz devam ediyor, bitmek üzere. Otellerimizde doluluk oranı yüksek. Ayder esnafı olarak işletmelerimizi açık tutuyoruz. Misafirlerimiz yazın bulabildiği eğlenceyi kışın da burada bulabiliyor. Ormanlarımız yaprak dökmeyen çam ağaçlarından oluştuğu için kar yağdığında kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Kar kalınlığı şu an 50 ile 80 santim arasında değişiyor, yağışla birlikte 1,5 metreyi bulabiliyor. Ancak kar yağıyor diye hayat aksamıyor; yollarımız sürekli açılıyor, işletmeler açık, sobalarımız yanıyor. Herkesi Ayder'e bekliyoruz" diye konuştu.

'AYDER DÜĞÜN HAVASINA GİRİYOR'

Turizmci Nazım Dalga da "Ayder kışın beyaz gelinliğini giyiyor. Yeşilin üstüne beyaz örtülünce burası bir düğün havasına giriyor. Ayder'in en güzel zamanı bu zamandır. Festivalde güzel eğlencelerimiz olacak. Aslında bize göre biraz esaret gibi görünüyor ama değil. Ayder'in en güzel zamanı oluyor. Ayder eskiden böyle değildi tabii ki. Eskiden Ayder kar olunca herkes korkardı ama şimdi Ayder beyaz gelinliğini giyince çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.