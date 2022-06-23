Aydın'da 1211 Kişi CHP Rozeti Taktı. İl Başkanı Ali Çankır: "Vakit Milletin Lokmasına Göz Dikenlere Karşı Milletin Sesi Vaktidir"

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın ocak ayından bu yana partiye üye olan 1.211 kişi için düzenlediği toplu üye töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapıldı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Vakit yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, bir yüzükle gelip milletin lokmasına göz dikenlere karşı milletin sesinin vaktidir" dedi. Söz alan yeni üyeler ise "Onlar zenginleşiyor, biz fakirleşiyoruz. Köylü milletin efendisiydi, şimdi can çekişiyor" diye konuştu.

Aydın Şükran Güngör Salonu'nda bugün yapılan törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Bülent Tezcan, Seyit Torun, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

ÇANKIR: GÜNEŞ GİBİ DOĞACAĞIZ

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

"Nasıl sorunlarımızı acılarınızı paylaşıyorsak zamanı gelince sevincimizi de hep birlikte paylaşacağız diyen, halkça paylaşım, kardeşçe yaşam, huzur içinde yaşamak mücadelesini benimseyen, sevginin kucaklaşmanın olduğu Türkiye'yi inşa edeceğini bizlere aşılayan, yarınlarımızın umudu genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bizlere iktidar yolculuğumuzda gücümüze güç kattınız. Yoksulluğu bitirmek isteyen değil, yönetmek isteyen zihniyetle mücadele içindeyiz. Şartların zorlukların artığı bu dönemde kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şayet bugün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun' sözünü rehber alarak her birimizin sorumluluk alması zamanı gelmiştir. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bize katılın' çağrısına kulak vererek daha önce siyasi partilerde çalışan, oy veren vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yoldaş olması saraya büyük bir korku salmakta. AK Parti'nin tek adam rejimi ile vatandaşlarımız yoksullaştırıldı, kamu kaynaklarımız peşkeş çekildi, adaletin terazisi yok edildi, gençlerimizin geleceğine göz dikildi. Ülkemizin geleceğine kara bulut gibi çöken bu zihniyet unutmasın ki bulutlar gelip geçicidir. Gökyüzü ise bakidir. CHP olarak aydınlığa koşacak, karanlığın üstüne güneş gibi doğacağız.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Hiçbirimiz hepimizden güçlü değiliz. Üretirken tükenen çiftçileri, çalışırken batan esnafımızı, maddi durumu el vermediği için okuyamayan çocuklarımızı düşüneceğiz. Çoluğunu, çocuğunu doyuramayan anneleri ve babaları düşüneceğiz. Yoksulluktan intihar eden vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Hakkı yenen işçilerimizi, görmezden gelinen emeklilerimizi düşüneceğiz. Özgürlükler için göz dikilen kadınlarımızı düşüneceğiz. Zengin toprakların fakir insanı haline getirilen vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Tarihimizden aldığımız güçlü umudumuza umut katarak Çete Ayşe'yi, Danişmentli İsmet Efe'yi, Demircili Mehmet Efe'yi, Yörük Ali Efe'yi ve efelerin efesi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşüneceğiz. Hep birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz. Vakit yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, bir yüzükle gelip milletin lokmasına göz dikenlere karşı milletin sesinin vaktidir. Artık vakit karamsarlık değil umudu yeşertme vaktidir. Artık vakit yarının Türkiye'sini el ele inşa etme vaktidir."

YENİ ÜYELER DE SÖZ ALDI

Törende CHP'ye katılan yeni üyeler de söz alarak şöyle konuştu:

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağız Çağlar: "Gençlerin demokrat amcası sayın genel başkanım. 'Bize katılın' çağrınızı duydum. Yaşıtlarımın çoğu maddi kaygılardan dolayı yurt dışına çıkmak istiyor. Ben kaldığım boyunca özgür ve adaletli bir ülke istiyorum. KYK borçları altında eziliyoruz. Saati 10 liraya çalışmak zorundayız ailemize yük olmamak için. Umudum sizsiniz. Bu yolda sizinle birlikte yürüyeceğime söz veriyorum."

Ev kadını Dicle Fidan: " Van'da yaşadım önce. Sosyal durumlardan ve çocuğumun sağlık durumundan dolayı Kuşadası'na taşındım. Orada CHP'ye gittim, durumumu anlattım. Yardımcı oldular. İnanıyorum ki sizinle birlikte yürüyeceğiz. Sizin helalleşme çağrınıza önem veriyorum."

"ONLAR ZENGİNLEŞİYOR, BİZ FAKİRLEŞİYORUZ"

AKP'de daha önce mahalle sorumluluğu görevini üstlenen Murat Beyazduman: "Lisede bir hayalim vardı. Üniversiteyi bitirip iş sahibi olup aile kurmak istiyordum. İş sahibi olamadım. AK Parti'ye üye oldum, gençlik kollarında görev yaptım. Mahalle başkanlığı yaptım. Biz toplum için çalıştığımızı sanıyorduk. Baktık ki bireylere hizmet ediyoruz. Onlar zenginleşiyor biz fakirleşiyoruz. Katılım çağrısı yaptınız. Geçen hafta Nazilli'de 18 kişi üye olduk. Günümüzde çaresizlikten bahsetmeye başladık. Bizler çaresiziz. Çaremiz sizlersiniz. Bizleri bu çaresizlikten kurtarmanızı istiyoruz."

Emekli doktor Halil Turgut: "Muhafazakar bir aileden geliyorum. Hak, hukuk, adalet diye yola çıktınız. Evrensel doğruları savundunuz. 'Ben değil, biz' dediniz. Tüm toplumu kucakladınız. Bizlere umut oldunuz. Çok büyük mücadele veriyorsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Dünyada diktatörlük ile demokrasinin tarihini incelediğiniz zaman hiçbir diktatör başarılı olamamıştır. Ancak toplumları çok büyük bedeller ödemiştir. Bu toplumlarla ülkemiz arasındaki fark şu. Genlerinde Kuvayı Milliye olan CHP gibi partileri yoktu bu ülkelerin. Biz daha az hasarla çıkacağız. 'Sağlıkta dönüşüm' dediler. Kendi çıkarları için yaptılar, duvara tosladılar. Cemaat ve tarikatlara üye olan, mesleğinde yetersiz kişileri göreve getiriyorlar. Sağlığa ayrılan kaynaklar israfa gidiyor. Bana her hafta '3-4 arkadaşım hastaneden randevu al' diyor. Gerçek hasta olan hiçbir insan tedavi olamıyor. Ancak parası varsa tedavi olabiliyor."

"KÖYLÜ CAN ÇEKİŞİYOR"

Ev kadını Teslime Coşan: "Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Köylü milletin efendisiydi. Köylü can çekişiyor. Şu an bitti. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bizim vatandaş olarak hiçbir şeyde hakkımız yok mu? Zamların karşısında eriyoruz. Tek ümidimiz sizsiniz."

Emekli emniyet müdürü Hüseyin Vuruşkan: "40 yıl şerefle ve onurla devletimize hizmet ettikten sonra Miralay Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'ye üye olmaktan onur duyuyorum. Bu onuru sizlerle beraber kalbimin müstesna bir yerinde ölünceye dek muhafaza edip saklayacağım. Yeter ki kenetlensin ellerimiz. Deryalara savrulsun küllerimiz. Çünkü geliyor güzel günlerimiz. Paranın saltanatı varsa halkın da Cumhuriyet Halk Partisi var."

"BEKÇİLİK MÜLAKATINDA OĞLUMU SEBEPSİZ ELEDİLER"

Umurlu'da eski AKP kurucu üyelerinden Hüseyin Kaçan: "2002 yılında AKP'nin ilk kurucularındandım. Baktım ki hep menfaatle, hep kendilerini korumakla devam ediyorlar. Herkes kendi menfaatine çalıştığı için CHP'de karar kıldım, çağrılarınıza kulak vererek. 2019 yılında oğlum bekçilik imtihanlarına girdi. Başarıyla geçtikten sonra mülakatta sebepsiz elendi. Çünkü torpil yoktu. Ben de bu saatten sonra CHP'ye hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak hizmet edeceğim."

Anavatan Partisi ile İstanbul'da siyasete başlayıp, eski AKP üyesi Ayşe Nursen Gürün: "Hepimiz insanız. Yanlışlar yaparız. Yanlış yapılmadan asla doğrular bulunmuyor. Kendimi inandırmadan başkalarını inandırmam mümkün değildi bu nedenle doğru yolu seçtiğime inanıyorum."