Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Aydın\'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
31.12.2025 03:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın\'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Videosu

Efeler'de tır, otoban çıkışında 40 metre uçtu. Sürücü hayatını kaybetti, tren seferleri durduruldu.

Aydın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir tır otoban çıkışı döner kavşaktan düz gidip yaklaşık 40 metre uçtu. Demiryolu üzerinde askıda kalan tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kaza nedeniyle Aydın- Denizli arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

DEMİR BARİYERLERİ KIRIP DEMİRYOLUNA GEÇTİ

Kaza saat 23: 40 sıralarında Efeler İlçesi Aydın-Denizli otoyolu Pınardere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 35 BHM 182 plakalı dorseyi taşıyan Yunus Uğurlu (28) yönetimindeki 45 AKC 644 plakalı tır, otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna gireceği sırada Pınardere Kavşağından dönmeden direk tren yoluna uçtu. Önce yol kenarındaki demir bariyerleri kıran tır ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki çukuru adete uçarak geçti. Demiryolu raylarına takılarak durabilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlığındaki yük kupayı kağıt gibi ezdi.

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK HATLARINDAKİ AKIM KESİLDİ, TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 ihbar hattına bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Yunus Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz gencin cenazesi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Bu sırada tırın bir kısmının demiryolu üzerinde kalması nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri iptal edildi. Bölgedeki elektrik hatlarındaki akım kesildi. Kurtarma çalışmaları tamamlanıp hasar gören raylar tamir edilinceye kadar Aydın-Denizli arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Ulaşım, Efeler, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu 8 kilo altın sevgiliden çıktı Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı Cemil Koç’un sözleri çıldırttı Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı
Marmara’da 2 tankerden acil durum çağrısı Kurtarma ekipleri sevk edildi Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi
“Daltonlar“ davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi "Daltonlar" davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi
İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin “red“ kararını kaldırdı İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "red" kararını kaldırdı
Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL’ye satışa çıkarıldı Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak
Altın Portakal ödüllü yönetmen, evinde silahlı saldırıya uğradı Altın Portakal ödüllü yönetmen, evinde silahlı saldırıya uğradı

09:24
Manchester United’a sahasında büyük şok
Manchester United'a sahasında büyük şok
09:13
Emekli zammında bomba kulis En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi
08:25
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı
08:17
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi Savcılık kararını verdi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
07:41
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü Bakan Şimşek’ten açıklama var
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
07:32
42 il için sarı kodlu uyarı Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak
07:01
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO’ya dudak uçuklatan prim
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
06:26
Suudi Arabistan’ın resti sonrası BAE’den dikkat çeken Yemen hamlesi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 09:37:20. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.